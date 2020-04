Corona-Party löst am Kapf Waldbrand aus

Eine illegale Corona-Party hat am Dienstagnachmittag vermutlich einen Waldbrand ausgelöst, so die Tuttlinger Stadtverwaltung. Die Feuerwehr Tuttlingen konnte den Brand löschen, bevor eine größere Fläche in Flammen gestanden hat – warnt aber eindringlich davor, gerade jetzt im Wald zu grillen. „Das Risiko ist in Anbetracht der Trockenheit enorm“, so Stadtbrandmeister Klaus Vorwalder.

Mehreren Augenzeugen fiel am Dienstagnachmittag Rauch auf, der aus den Hängen des Rußbergs aufstieg. Die Feuerwehr Tuttlingen rückte aus – und musste feststellen, dass in der Nähe des Kapf-Rundwegs bereits ein 30 auf 30 Meter großes Waldstück in Flammen stand. Mit 35 Mann und sechs Fahrzeugen war die Wehr angerückt und konnte den Brand löschen. „Der hatte aber das Potenzial für etwas Größeres“, so Stadtbrandmeister Vorwalder.

Mitten im Brandschutt entdeckten die Feuerwehrleute auch die potenzielle Brandursache: Ein verglühter Einweggrill. Daneben lag eine leere Flasche des mexikanischen Bieres, das den gleichen Namen wie die derzeit grassierende Pandemie trägt:. „Alles deutet auf eine Corona-Party hin“, so Vorwalder. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei übernommen.

Die Stadt Tuttlingen fordert die Menschen dringend dazu auf, auf Feste dieser Art zu verzichten – und zwar nicht nur wegen der Corona-Verordnungen. Im Wald herrscht in Anbetracht der Trockenheit und der Wärme akute Waldbrandgefahr – „wir haben gerade Risikostufe vier von insgesamt fünf“, so Klaus Vorwalder. Grillen oder Rauchen im Wald sei da noch mehr als sonst ein absolutes No-Go.

Das Problem wird freilich dadurch verstärkt, dass derzeit in Anbetracht der anderweitig stark eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten immer mehr Leute den Wald aufsuchen. Das kann Klaus Vorwalder auch aus eigener Anschauung bestätigen: „Wo ich auf Spaziergängen sonst gerade mal zehn Leute treffe, sind es jetzt 60 und mehr.“

Bereits gegen 16.30 Uhr am Dienstag wurden die Einsatzkräfte zu einem ausgedehnten Flächenbrand im Bereich des Bahnübergangs Hermannstraße alarmiert. Nach Eintreffen, konnte der Brand einer Wiesenfläche bestätigt werden! Mit einem Löschrohr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Im Einsatz die Abteilung Tuttlingen mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften. Die Brandursache ist unklar.