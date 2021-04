Corona-Langzeitfolgen beunruhigen Mediziner und werfen Lebenspläne durcheinander

Günter Diehl ist 68 Jahre alt, in Trossingen aufgewachsen und lebt in Bad Dürrheim. Er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und Arbeits- und Organisationspsychologe. Seit rund 30 Jahren ist er leitender Psychologe an der Espan-Klinik in Bad Dürrheim, zudem ist er freiberuflich tätig, zum Beispiel als Trainer für Stressprävention/Burnout-Prävention und Stressbewältigung. Am Dienstag, 27. April, 20 Uhr, veranstalten die Tuttlinger Hallen und die Volkshochschule einen Online-Vortrag mit dem Psychologen, der sich dabei auch mit den Fragen auseinandersetzt, warum die Menschen die Situation so unterschiedlich wahrnehmen und so verschieden darauf reagieren. Was kann jeder von uns tun, um diese Zeit gut, gesund und gestärkt zu bewältigen? Weitere Infos: www.vhs-tuttlingen.de