Corona-Fall an Tuttlinger Johann-Peter-Hebel-Schule

In Tuttlingen gibt es einen weiteren Corona-Fall, und zwar an einer Schule. Wie das Landratsamt am Samstag auf seiner Website bekanntgab, hat sich ein Schüler der Johann-Peter-Hebel-Schule mit dem Virus infiziert. Der Test sei am Samstag bestätigt worden. Aus diesem Grund soll die Schule nicht wie alle anderen Schulen im Land am Dienstag, sondern bereits am Montag geschlossen werden.

Die Johann-Peter-Hebel-Schule ist eine Einrichtung des Landkreises, an der Schüler mit geistigen Beeinträchtigungen unterrichtet werden. Stand Samstag Nachmittag gab es laut Landrat Stefan Bär sieben bestätigte Fälle des Corona-Virus im Landkreis Tuttlingen.

"Grund zur Sorge besteht nicht, alle notwendigen Schritte zum Schutze der anderen Schüler und ebenso der Lehrer wurden umgehend durch das Gesundheitsamt Tuttlingen eingeleitet", heißt es in der Mitteilung des Landratsamts.

Für aktuell wichtige Fragen der Bevölkerung stehe die Service-Hotline des Gesundheitsamts auch an diesem Wochenende vom 14./15. März zur Verfügung. Sie ist am Wochenenden zwischen 9.30 und 16 Uhr sowie werktags zwischen 8 und 16 Uhr besetzt, Telefonnummer: 07461 926 9999.

Dennoch addressiert das Landratsamt auf seiner Facebook-Seite direkt die Eltern: "Wir bitten Sie, Ruhe zu bewahren und nicht sofort zum Telefon zu greifen." Der Schulleiter der Johann-Peter-Hebel-Schule, Johannes Tirpak, versuche die Lehrer, die Busunternehmen und selbstverständlich die Eltern telefonisch zu erreichen. "Dies nimmt Zeit in Anspruch und wir bitten Sie, sich etwas zu gedulden, bis der Anruf Sie erreicht. Die Service-Hotline des Gesundheitsamtes könnte hierdurch etwas entlastet werden. Das wäre unsere dringende Bitte an Sie."

Sobald es Neuigkeiten gebe, werde das Landratsamt Tuttlingen auch auf der Homepage und auf Facebook informieren.

TG Tuttlingen setzt Trainingsbetrieb aus

Indes geht die Corona-Prävention in der Stadt weiter: Die Turngemeinde Tuttlingen, der größte Sportverein der Stadt, hat am Samstag alle kommenden Veranstaltungen bis Mitte Mai abgesagt. Zudem werden alle Kurse, Trainings- und Übungsstunden ab Dienstag, 17. März, bis zum Ende der Osterferien am 19. April entfallen. In einem Newsletter an die Mitglieder heißt es, diese Vorsichtsmaßnahme geschehe "aus Rücksicht auf die Gesundheit aller Teilnehmer und auch unserer Mitarbeiter".

Ob und in welcher Form ausgefallene Stunden nachgeholt werden können, sei noch nicht klar. Die TG werde darüber informieren, sobald ein Ende der Sperrfristen in Sicht sei.

Die TG Tuttlingen folgt damit den Empfehlungen des Württembergischen Landessportbunds, der am Freitag allen Mitgliedsvereinen geraten hatte, den Trainingsbetrieb auszusetzen.