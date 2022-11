CoreLeoni rocken die Stadthalle Tuttlingen

CoreLeoni machen bei ihrer „Let Live Begin“-Tour am 16. November in der Stadthalle in Tuttlingen Station. Die Veranstalter versprechen ein Fest für Freunde erdigen Classic Rocks. Neu mit an Bord bei CoreLeoni ist Sänger Eugent Bushpepa, der mit seiner druckvollen Stimme den Songs noch einmal eine ganze Schippe mehr Authentizität und „Old Spirit“ verleiht. Die Fans dürfen sich also live auf die großen Gotthard-Klassikerfreuen, heißt es in der Vorankündigung. Mit dabei ist auch Seraina Telli, Frontfrau von Dead Venus. Karten gibt es aktuell noch noch im vergünstigten Vorverkauf. Sie kosten 37,30 Euro (Sitzplätze) und 31,80 Eur0 (Stehplätze)jeweils inklusiv Gebühren bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen RW, VS und TUT, online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter Telefon 07461 / 910996. Foto: Alexander Zveiger