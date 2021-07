Commerzbank macht Trossinger Filiale dicht

Monatelang bemühten sich viele Menschen vergebens um einen Impftermin, mittlerweile übersteigt vielerorts das Impfangebot die Nachfrage. Ein Trend, der auch im Landkreis Biberach zu beobachten ist.

Die Lage in den Hausarztpraxen hat sich deutlich entspannt, viele bieten in Aushängen oder auf ihren Webseiten kurzfristige Impftermine an. So auch Dr. Michael Riehle, Hausarzt in Schemmerhofen, der in seiner Praxis die einstmals lange Warteliste mit rund 400 Impfwilligen mittlerweile abgearbeitet hat.