Comedyabend beim 26. Tuttlinger Honberg-Sommer

Heinrich Del Core, Lokalmatador, Doppel-Preisträger der „Tuttlinger Krähe“ und bundesweit bekannter Comedian, bringt sein Erfolgsformat „Comedy Club“ für einen Abend nach Tuttlingen. Am Montag, 18. Juli, gehört das Festivalzelt beim Tuttlinger Honberg-Sommer (8. bis 24. Juli) dem Genre Kabarett & Comedy. Und der Starkabarettist Del Core hat sich dafür spannende Gäste eingeladen. Mit dabei sind Mirja Regensburg, Ingo Oschmann, Tobias Mann und Bernd Kohlhepp. Der „Comedy Club“ ist erstmals im Programm des Tuttlinger Honberg-Sommers zu erleben; entsprechend groß ist die Nachfrage für den Abend, der im bestuhlten Zelt um 20 Uhr beginnt. Langsam biegt der Vorverkauf jetzt auf die Zielgerade, noch sind aber Tickets im vergünstigten Vorverkauf zu haben.

Beim „HOpe’n‘Air“ sorgte Heinrich Del Core im vergangenen Jahr solo für ein ausverkauftes Haus und für ein rundum begeistertes Publikum. Und dieses Jahr kommt er wieder, allerdings nicht alleine: Im Gepäck hat Heini sein Erfolgsformat aus der Rottweiler Heimat. Zur „Comedy Club“-Premiere beim Honberg-Sommer kommen vier wunderbare Künstler: Mirja Regensburg ist Schauspieler und selbst Kabarettistin, Schauspieler Bernd Kohlhepp aus Tübingen, der Komiker und Zauberkünstler Ingo Oschmann und Tobias Mann, ein Kabarettist, der schon unzählige TV-Auftritt und sogar eine eigene Sendung („Mann, Sieber“ im ZDF) hat.

Tickets gibt es noch im vergünstigten Vorverkauf bei der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.honbergsommer.de, per Telefon-Hotline unter 07461 / 91 09 96 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für das KulturTicket Schwarzwald-Baar-Heuberg in der Region bei der Ticketbox. Sie kosten 37,20 Euro inklusive Gebühren und Busshuttle.