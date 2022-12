Comedian Kurt Krömer kommt nach Tuttlingen

Im Mai erhielt er den Grimme-Preis für sein Depressions-Outing, aktuell macht Comedian Kurt Krömer mit dem krachenden Ausstieg aus seinem TV-Format „Chez Krömer“ Schlagzeilen. Der Berliner, der bürgerlich Alexander Bojcan heißt, bringt am Donnerstag, 16. März, sein aktuelles Liveprogramm „Die Gönnung steigt“ nach Tuttlingen.

Kurt Krömer – Markenzeichen: eigenwilliges Modebewusstsein und Berliner Schnauze – hat ein neues Programm geschrieben, mit dem er seit Herbst auf Tournee ist. Worum es geht, verrät er nicht, verspricht aber: es wird was zu lachen geben. Damit alle gesund bleiben. Denn Lachen ist ja bekanntlich die beste Medizin. Und die gönnt Krömer nicht nur sich, sondern auch seinem Publikum, wie es in der Ankündigung heißt.

Karten gibt es in drei Kategorien regulär ab 34,90 Euro bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 (beim „Runden Eck“) sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des Kulturtickets, online unter www.tuttlinger-hallen.de oder via Hotline unter Telefon 07461/910996