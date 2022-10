Comedian drückt in Tuttlingen auf „Neustart“ – Florian Schroeder im Interview

Für Florian Schroeders aktuelles Programm „Neustart“, mit dem er am Freitag, 14. Oktober (20 Uhr), in die Möhringer Angerhalle kommt, verlost der Gränzbote zweimal drei Karten. Bitte Mail mit „Stichwort Schroeder“ an redaktion.tuttlingen@schwaebische.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 11. Oktober.

Zum Inhalt: Komiker Florian Schroeder formatiert die Festplatte neu – jenseits von Weltuntergang und Erlösungsversprechen, jenseits von Hysterie und Gleichgültigkeit, jenseits von Gut und Böse. Reflexion statt Reflexe. Ein Virus hat gezeigt, was das unerreichte Ideal von Millionen selbsternannter Influencer weltweit war: viral zu gehen, die Menschheit zu infizieren – ganz ohne Anstrengungen. Und jetzt? Der Neustart wird kleiner, aber nicht enger; vorsichtiger, aber nicht ängstlicher; regionaler, aber nicht nationaler. Oder kommt doch alles anders? Wenn alle „Game over“ rufen, setzt Schroeder auf Neustart.