Comeback fürs Kino unter Sternen?

Sommerzeit ist Saure-Gurkenzeit fürs Kino. Nicht aber, wenn man die Kinoleinwand ins Freie verlegt. Andernorts entwickeln sich Open-Air-Kinos zu Publikumsmagneten, in der Donaustadt hat man das Freiluft-Lichtspiel nach einer handvoll Jahren 2010 wegen mangelnder Nachfrage beim Publikum und nasskalten Wetterkapriolen wieder eingestampft. Ein Comeback des Freiluft-Spektakels ist fraglich, aber nicht unmöglich, wie Michael Baur, Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen meint.

Anlässlich der „Trilogie 2003 – Park-Stadt-Fluss“, dahinter versteckte sich die kleine Landesgartenschau, bot die Stadt Tuttlingen erstmals ein Kinoerlebnis unter freiem Himmel an. 2003 fand das „Kino, Mond und Sterne“ an der Donau bei der Stadthalle statt, die Leinwand stand am Ende des Donaudecks. Über 300 Plätze verfügte das Kino. Dann mussten die Betreiber den Namen ändern, da ein Kinobetreiber aus Wien wegen des Namens „Kino, Mond und Sterne“ mit einem Rechtsstreit drohte. Kurzerhand bekamen die Open-Air-Kinoveranstaltungen den Namen „Kino unter Sternen“ verpasst. 2004 installierten die Tuttlinger Hallen unter Mithilfe des Technischen Hilfswerks die Kinoleinwand erstmals in der Donau auf einer speziellen Bühne. Somit konnte die Sitzplatzkapazität für die jeweils zehn Kinoabende unter Sternenhimmel verdoppelt werden. Gezeigt wurden aktuelle Blockbuster wie „Australia“ oder auch Klassiker wie Alfred Hitchcocks „Psycho“.

„Die Veranstaltungen waren anfangs immer ausverkauft“, erinnert sich Michael Baur. Doch nach der anfänglichen Euphorie und Attraktivität verlor das Open-Air-Kino in den Folgejahren zunehmend an Zulauf. „Die Regennächte waren daran auch nicht unschuldig“, so Baur. Nach der Saison 2009 war dann Schluss. Da stieg auch das Scala-Kino aus der gemeinsamen Kooperation aus. Die Stadt stellte daraufhin das Sommerkino unter freiem Himmel aus Kostengründen kurzerhand ein. „Das war eine tolle Veranstaltung, aber wir haben das Open-Air-Kino sterben lassen“, sagt der Chef der Tuttlinger Hallen. Selbst zum zehnjährigen Bestehen der Stadthalle musste der Plan, das Freiluft-Kino noch einmal aufleben zu lassen, aufgegeben werden.

Leinwand ist noch da

Die Leinwand ist noch im Besitz der Tuttlinger Hallen. Und ausschließen will der Geschäftsführer der Tuttlinger Hallen auch nicht, dass das „Kino unter Sternen“ noch einmal wiederbelebt wird – und sogar eine Renaissance erfahren könnte. „Wir werden uns bald überlegen, ob wir das Thema endgültig einmotten oder nicht“, so Baur. Aber aufgrund des Aufwands und des Ertrags habe das Open-Air-Kino nicht Priorität Nummer eins. Welche Überlegung allerdings tatsächlich gewälzt werde, sei die Idee, einen Kinoabend in das Programm des Honberg-Sommers zu integrieren. „Wir könnten uns vorstellen, so etwas im kleinen Burghof zu machen“, sagt Michael Baur.