Collagen-Wettbewerb des Fördervereins

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Idee für die Aktion hatte der Förderverein der beiden Gymnasien bereits im Herbst 2021. Die im Lockdown möglicherweise eingeschlafenen Klassengemeinschaften sollten wieder zum Erblühen kommen. Die Preisgelder waren großzügig gewählt, um die endlich wieder möglichen Klassenfahrten finanziell zu unterstützen. 13 Klassen nahmen am Wettbewerb teil.

Die Vernissage der Kunstwerke mit anschließender Preisverleihung fand in Räumlichkeiten des Hochschulcampus Tuttlingen statt. Prof. Dr. Mike Vornefett (Fakultät Industrial Technologies) hielt eine kurzweilige Begrüßungsrede. In dieser schlug er gekonnt den Bogen von der Hochschularbeit im Bereich der Medizintechnik und den Werken der jungen Künstler. Die anwesenden Klassenlehrerinnen und -lehrer bestätigten, dass die Aktion sehr zum Zusammenhalt der Klasse beitrug. Neben Teamgeist wurde auch die Kreativität gefördert; mitunter hatten die Klassen Schwierigkeiten, aus den vielen gesammelten Ideen einen gemeinsamen Nenner zu finden, sodass oftmals ein Ideenmix verarbeitet wurde.

Den schwierigsten Job hatten eindeutig die Juroren, denn sie sollten die ausgestellten 13 Werke bewerten. Die Entscheidung fiel nicht leicht, nichtsdestotrotz freuten sich schließlich alle Klassen über eine Anerkennung für die Klassenkasse:

1. Preis in Höhe von 700 Euro: Klasse 8a vom IKG; 2. Preis in Höhe von 500 Euro: Klasse 5e vom OHG; 3. Preis in Höhe von 300 Euro: Klasse 8d vom IKG; 4. Preis in Höhe von 250 Euro: Klasse 8b vom IKG; 5. Preis in Höhe von 150 Euro: Klasse 8a vom OHG; 6. Preis in Höhe von 100 Euro: Klasse 9b vom OHG sowie sieben Mal 50 Euro an die Klassen 5a, 6c und 7d vom IKG und die Klassen 7d, 7e, 8c und 9c vom OHG.

Der Förderverein der beiden Gymnasien, vertreten durch Leah Hilzinger, Sven Veit, Andreas Wetzel, Tanja Zepf und Franca Lauinger, danken allen Teilnehmern sowie allen Juroren, die an dieser Stelle namentlich genannt werden:

Stefan Ahlhaus (Karl Storz), Jan Bahnmüller (Meihack Messebau), Kathrin Benzing (Aesculap), Eliane Gerold (SMV IKG), Katharina Kaltenbach (Schülerforschungszentrum), Manuel Kohler (Kreissparkasse), Lukas Kremer (SMV OHG), Petra Napel (Badenova), Jennifer Rössner (Volksbank), Uli Schray (Hirsch-Brauerei), Jochen Schweickhardt (Firma Marquardt), Remedios Segura Márquez (Firma Pepperl + Fuchs Drehgeber) und Mike Vornefett (Hochschulcampus Tuttlingen).