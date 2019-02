„Coaches“ nehmen sich Jugendlichen an

Mit dem Projekt „Coach4U“ will der Landkreis Tuttlingen sozial benachteiligte junge Menschen erreichen, die bislang durch das Hilfenetz fallen. Ziel ist es, Akteure zu finden, die sich um junge Menschen kümmern und vernetzen wollen. Eine Auftaktveranstaltung dazu fand kürzlich im Landratsamt Tuttlingen statt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Berufsförderungszentrum Möhringen (BFZ) hat den Zuschlag für das Projekt bekommen. Das Kommunale Jobcenter des Landkreises hatte bereits im vergangenen Herbst den Auftrag für eine solche Fördermaßnahme für individuell beeinträchtigte junge Menschen ausgeschrieben. „Dort, wo familiäre Bindungen fehlen, schulische Angebote, aktive Arbeitsförderung, Eingliederungsleistungen und sozialpädagogische Hilfen nicht mehr greifen, kommt es zu Schul- und Ausbildungsabbrüchen, Bildungsferne, finanziellen Problemen, Straftaten oder Wohnungslosigkeit. Dem wollen und müssen wir begegnen“, so Landrat Stefan Bär.

Bei der Auftaktveranstaltung war man sich einig, dass ein hoher Bedarf an dem Angebot bestehe. „Mit gezielten, zusätzlichen Hilfen sollen 18- bis 25-Jährige in schwierigen Lebenslagen zurück auf den Weg in Bildungsprozesse, Maßnahmen der Arbeitsförderung, Ausbildung oder Arbeit begleitet werden“, erläutert Sozialdezernent Bernd Mager. „Ich bin überzeugt, dass es mit diesem Projekt gelingen wird, die persönlichen Problemlagen zu lindern oder im Idealfall zu lösen.“