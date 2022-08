Clown Paul, viel Kultur und starke Blues-Musik

Für den „Sommer im Park“ geht es in die vierte Woche: Neben bewährten Programmpunkten ist am Mittwoch ein Kindertag geplant, dazu kommt ein starker Blueser am Donnerstag: Richie Arndt.

Am 23. August bietet die TG Tuttlingen „Functional Outdoor“ an. Um 18.30 Uhr treffen sich alle Interessierten an der Mühlau-Sporthalle: Fit an der frischen Luft, Training mit dem eigenen Körpergewicht und mit natürlichen Hindernissen steht im Programm. Ebenfalls am Dienstag und zwar ab 19 Uhr im Zelt im Stadtgarten das Leseevent „Die Zeitenbummlerin“ von und mit Leonie Faber und mit viel Musik, Humor und eigenwilliger Gitarre.

Im Zeichen der Kinder steht dann der Mittwoch: Am 24. August macht das Kindertheater Rote Nase in der Stadtbibliothek Station. Dort heißt es dann „Clown Paul macht Musik!“ (Einlass ab 14:15 Uhr). Und im und rund um das Zelt im Stadtgarten ist für Kinder ab 14 Uhr einiges geboten: „Euch erwarten tolle Tiere, die schon vielen Kindern geholfen haben“, verrät Organisator Christof Manz.

Ein Glanzlicht im Programm verspricht der Freitag zu werden. Am 26. August steht im Zelt im Stadtgarten Richie Arndt mit seinem Soloprogramm „Pure & Alone“ auf der Bühne (Konzertbeginn 19:30 Uhr). Arndts große Leidenschaft gilt dem Blues und der American-Roots-Music. Der Gitarrist, Sänger und Songwriter ist ein „bunter Hund“ der deutschen Musikszene. Seit vier Jahrzehnten spielt er mit Band und solo in den Clubs und auf Festivals in ganz Europa und den USA, veröffentlichte mittlerweile 16 CDs und ist damit definitiv kein „Youngster“ mehr, sondern ein „alter Hase“ in der hiesigen Live-Musik-Szene.

Prickelnd zu werden verspricht der Samstag: Am 27. August heißt es ab 19 Uhr im Zelt am Stadtgarten „Oh, heb dein luftig Röcklein“. Und Christof Manz verspricht: „Bei dieser Lesung mit Stefan Schael dürfen Sie sich auf literarische Hocherotik freuen.“ Am Sonntag, 28. August, geht es schon um 11 Uhr los: Im Bereich unterhalb der Gingko-Terrrasse findet ein öffentliches Schnuppertraining des ASB-Rettungshundezugs statt. Gäste erhalten Einblick in die Arbeit eines Rettungshundezugs, wenn die Mitglieder des ASB Rettungshundezugs im Lauf des Tages immer wieder kleine Übungseinheiten der Rettungshunde zeigen. Interessierte Hundebesitzer können mit ihrem Vierbeiner direkt an einem kleinen Schnuppertraining teilnehmen.

Um 16 Uhr heißt es am Sonntag im Zelt im Stadtgarten „Die wilden 20er Jahre, Kästner, Tucholsky – irgendwie bitter, aber trotzdem heiter und brandaktuell“: Stefan Liebermann, Berliner Schauspieler mit Tuttlinger Migrationshintergrund, ist ein Stammgast im Park.

Nachdem der erste offene Singabend im Birkenhain gut ankam, laden Michaela Druckenmüller und Cantahya Pauli am Sonntag, 28. August, ab 19 Uhr ein zum „Singen in der Natur“. Gesungen werden im Birkenhain Lieder des Herzens aus aller Welt, die jeder mitsingen kann.