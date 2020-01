Claudia Pauli-Teufel verpasst Sensation

Claudia Pauli-Teufel hat bei den elften ITF German-Indoor-Seniors Open 2019 in Singen knapp die Sensation verpasst. Im Viertelfinale stand Pauli-Teufel der LK4-Spielerin Sandra Jachmann (TC Doggenburg) gegenüber und gewann mit 1:6, 6:2 und 6:2. Im Halbfinale traf sie auf Astrid Obermeier, die an Nr. 1 bei den Damen45 gesetzt war. Obermeier belegt aktuell Platz 9 der Damen-45-Weltrangliste. Davon unbeeindruckt gewann Pauli-Teufel den ersten Satz mit 6:4. Obermeier drehte auf und entschied Satz zwei klar mit 1:6. Im dritten Satz schenkten sich beiden Damen nichts – am Ende glückte Obermeier ein knapper 7:6-Sieg und im Anschluss noch der Finalsieg bei den Damen 45.