Claudia Pauli-Teufel scheitert erst im Halbfinale

Claudia Pauli-Teufel vom TC Rot-Weiß Tuttlingen hat bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften der Tennisseniorinnen in Gomaringen den dritten Platz belegt. „Wir haben tolle Spiele der besten Spielerinnen und Spieler aus den Altersklassen gesehen“, sagte der stellvertretende Verbandssportwart Hartmut Seifert. Insgesamt starteten 249 Akteure in zwölf Konkurrenzen.

Mit dabei war auch Claudia Pauli-Teufel vom TC RW Tuttlingen. In einem stark besetzten Damen 40er-Feld traf Claudia Pauli-Teufel gleich im Achtelfinale auf die frühere Oberligaspielerin und Württembergische Meisterin von 2016, Sybille Plath vom TC Onstmettingen. Durch sicheres und variables Spiel ließ Claudia Pauli-Teufel ihrer Gegnerin kaum Chancen zur Entfaltung und besiegte diese souverän mit 6:2 und 6:0.

Im Viertelfinale traf sie auf Sonja Kohnle aus Bad Waldsee. Mit einem starken Aufschlag und vor allem mit ihrer aggressiven Vorhand versuchte diese, die Tuttlingerin stets unter Druck zu setzen. Diese hielt aber mit sicherem Spiel dagegen und so war immer wieder ein Fehler von Sonja Kohnle der Ausschlag für den Satzgewinn von 6:1 für Pauli-Teufel. Der zweite Satz musste dann beim Stand von 3:0 für die Spielerin aus der Donaustadt wegen eines Gewitters für eine Stunde unterbrochen werden. Anschließend wurde Kohnle stärker und konnte die Partie ausgeglichen gestalten, doch Pauli-Teufel gewann schließlich 6:3.

Damit war der Halbfinaleinzug perfekt, in dem es dann gegen Silke Bähr aus Zuffenhausen ging. Diese hatte im Viertelfinale die aktuelle Nr. 37, der deutschen Rangliste, Sybille Elsland, aus dem Rennen geworfen. Der erste Satz war geprägt durch das sichere Topspinspiel von Silke Bähr. Pauli-Teufel fand nicht so gut ins Spiel und so ging der erste Satz mit 3:6 verloren. Im zweiten Satz klappte es bei Claudia Pauli-Teufel wieder besser und bei Bähr schwanden merklich, am dritten Spieltag in Folge, die Kräfte. Somit ging dieser Satz mit 6:1 an die Tuttlingerin. Im entscheidenden Match-Tiebreak startete Pauli-Teufel gut und ging mit 6:2 in Führung. Bähr machte aber dann keinen weiteren Fehler mehr und so ging der dritte Satz, auch etwas glücklich, an die Zuffenhausenerin. Somit stand der dritte Platz für Claudia Pauli-Teufel fest. (pm)