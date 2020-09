Claudia Pauli-Teufel brilliert bei Pokalsieg

Aufgrund der Corona-Situation ist für die Damen 40 des TC RW Tuttlingen die Verbandsspielrunde in der „Südwestliga“ abgesagt worden. Um eine Alternative bemüht, initiierte der Württembergische-Tennis-Bund (WTB) eine „Pokalrunde“, bei der zwei Einzel und eine Doppelbegegnung im K.o.-System mit Nebenrunde zu spielen waren. Die höchste Spielmöglichkeit war auf Verbandsebene gegeben, wo sich bei den Damen 40 16 Mannschaften angemeldet hatten. Claudia Pauli-Teufel vom TC RW Tuttlingen holte sich dabei den Pokalsieg.

Das erste Spiel für Tuttlingen fand zuhause gegen den TA SV Bühl I statt. Im Einzel siegte Claudia Pauli-Teufel, während Cecile Wagner nach gutem Spiel unterlag. Im Doppel dann ein klares 6:0; 6:2 als Auftaktsieg. Der zweite Spieltag fand beimSPG Neckar Gäu I statt. Hier gewannen Pauli-Teufel und Wagner alle drei Punkte und reisten damit bereits mit Titelambitionen zum TSC Renningen I. Dort siegte Claudia Pauli-Teufel bereits zum dritten Mal im Einzel, Cecile Wagner unterlag einer gut spielenden Gegnerin. Im Wissen um die Stärke der Gegner wurde als erfahrene „Doppel-Jokerin“ Dagmar Storz mit aufgestellt. Doch trotz dieser starken Doppelbesetzung gewann das Renninger Duo den ersten Satz mit 6:2. Pauli-Teufel/Storz ließen sich davon nicht beirren und gewannen den zweiten Satz mit 6:2 und den entscheidenen Matchtiebreak mit 10:4. Damit sollte die Titelentscheidung im finalen Spiel beim TC Winnenden fallen. Gegen die Nummer 68 der Deutschen Damen 50-Rangliste gelang Pauli-Teufel ein starker Sieg in zwei Sätzen, während Cecile Wagner ihrer LK-8-Gegnerin mit 0:6 und 0:6 unterlag. Erneut kam Dagmar Storz als Doppel-Spielerin mit und glänzte im finalen Doppel zusammen mit Pauli-Teufel beim 6:3 und 6:1, was den Sieg in dieser Begegnung und den Verbandssieg der Pokalrunde für das Donaustädter Team bedeutete.