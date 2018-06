Christophorus-Kantorei bietet Hörgenuss

Die Christophorus-Kantorei Altensteig hat am Samstagabend ein Konzert in der Tuttlinger Stadtkirche gegeben – mit mehr als 50 Sängern im Alter von 15bis 18 Jahren. In diesem Alter hat die Stimme schon ihre volle Schönheit erreicht, und wenn dazu noch die profunde Stimmbildung kommt, wie in diesem Fall durch Eberhard Schuler-Meybier, so ist höchster Hörgenuss garantiert.

Schuler-Meybier selbst war mit zwei wunderbar gesungenen Liedern von Antonin Dvorak zu hören. Dabei wurder er von seiner Frau Susanne Meybier an der Orgel begleitet, die aber auch als Flötistin mit einer viersätzigen, ausdrucksvoll gespielten Sonate von Carl Philipp Emanuel Bach zu hören war. Dabei wurde sie an der Orgel von ihrem Mann Eberhard begleitet. Angesichts der kompetenten Musiker – zum Ehepaar Schuler-Meybier gesellte sich noch Michael Nonnenmann, Studiendirektor am Christophorus-Gymnasium und Leiter der Kantorei, hinzu – war die Qualität der Kantorei kein Wunder.

Die Besucher spürten, wie Nonnenmann sein Empfinden suggestiv auf die jungen Sänger übertrug, sodass die Musik eine starke Wirkung auf die Zuhörer ausübte. Besonders wichtig war im Programm die viele moderne Musik, die ungeahnte Kraft ausstrahlte. Summen, Cluster (Vielklang), variable Tempi, auch mal Stampfen oder Händeklatschen, wenn die Textaussage dies forderte, waren Ausdruckselemente.

Schon der Konzertbeginn mit „All That Hath Life“ (Alles was Leben und Atem hat, preise den Herrn) des Amerikaners René Clausen (*1953) war hinreißende neue Musik. Dann folgte mit „Wie liegt die Stadt so wüst“ eine ergreifende Motette, die Rudolf Mauersberger kurz nach dem Krieg in Dresden schrieb. Benjamin Britten erfand 1938 eine Wahnsinnsmusik, die die Schrecken des Kriegs vorausahnen ließ. All dies ließ Nonnenmann den jungen Chor hinreißend darstellen.

Es folgte das sphärische Kyrie des Norwegers Ola Gjeilo (*1978) mit langströmenden Tönen, von der Einstimmigkeit zum Cluster sich ausweitend. Danach standen vom Amerikaner Z. Randall Stroope (*1953) die äußerst heftige „Bekehrung des Saulus“, und vom Engländer John Travener (1944-2013) das „Prayer To The Trinity“ auf dem Programm. In letzterem hatte ein Teil der Frauenstimmen versteckt hinter dem Hauptchor wunderschöne Parts zu singen. Das alles ergab reichstes Erleben für die Hörer.

Zwischen dieser neuen Musik genossen die Besucher in den achtstimmigen Motetten von Heinrich Schütz und Felix Mendelssohn Bartholdy reinste Schönheit. Zum Schluss des Programms sang der Chor noch das temperamentvolle Werk des Basken Josu Elberdin (*1976) „Sing To The Lord A New Song“.

Der Beifall wollte danach nicht enden und so gab es als Zugabe das amerikanische „This Little Light“ mit dem zündend singenden Glenn Chaly als Solisten, den der Chor an Stelle einer Orgel mit der Vocalise „u“ zart begleitete. Innerlich hochgestimmt verließen die Zuhörer schließlich nach dem Konzert die Kirche. (sb)