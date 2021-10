Christoph Haller und Franco Petrella sind Landesmeister

Über eineinhalb Jahre hatte es für die Schwimmer der TG Tuttlingen keine Wettkämpfe mehr gegeben – jetzt durften sie erstmals wieder auf die Startblöcke steigen. Bei den Baden-Württembergischen Masters-Meisterschaften in Villingen hatten zumindest die Erwachsenen nun wieder die Gelegenheit, sich mit anderen zu messen.

Christoph Haller konnte in der Altersklasse 50 bei allen drei Einzelstarts über 100 Meter Lagen sowie 50 und 100 Meter Freistil den Baden-Württembergischen Meistertitel erringen. Auch Franco Petrella kehrte mit zwei Landesmeistertiteln zurück. Er siegte in der Altersklasse 35 über 50 und 100 Meter Freistil und gewann über 50 Meter Brust die Silbermedaille. Dies ist umso bemerkenswerter, da sein letzter Schwimmwettkampf bereits fünf Jahre zurück lag.

Eine ebenso lange Wettkampfpause hatte Thilo Wälder eingelegt – und auch er konnte auf Anhieb wieder aufs Siegerpodest steigen: Über 200 Meter Brust wurde er Zweiter der Altersklasse 25. In derselben Altersklasse startete auch Niklas Martin, der mit dem dritten Rang über 100 Meter Lagen ebenfalls eine Einzelmedaille gewann.

In der jüngsten Altersklasse, der AK 20, hatte es Valentin Klüppel mit der stärksten Konkurrenz zu tun. Doch er zeigte bärenstarke Leistungen und gewann Silber über 200 Meter Brust sowie Bronze über 50 Meter Brust und 100 Meter Lagen. Bemerkenswert sind hier vor allem die Zeiten, die der 20-jährige Tuttlinger insbesondere auf den Bruststrecken ablieferte. Über 50 Meter Brust konnte er seine persönliche Bestzeit deutlich verbessern. 33,52 Sekunden benötigte er für die beiden Bahnen – schneller war von der TG Tuttlingen bisher nur ein einziger Schwimmer gewesen: Darije Koscalek hält hier den Vereinsrekord mit 31,26 Sekunden. Über 200 Meter Brust steigerte Valentin Klüppel seine Bestzeit sogar um 6,57 Sekunden und schlug nach 2.46,03 Minuten an.

Einen Baden-Württembergischen Meistertitel gab es für Niklas Martin und Valentin Klüppel dann auch noch: mit der 4x50-Meter-Lagenstaffel der SG Schwarzwald-Baar-Heuberg holten sie sich den Sieg. Franco Petrella war hier in der zweiten Mannschaft eingesetzt, die auf Platz zwei landete. Über 4x50 Meter Freistil ging eine reine Tuttlinger Staffel an den Start. In der Besetzung Christoph Haller, Franco Petrella, Niklas Martin und Valentin Klüppel gewann sie die Bronzemedaille.