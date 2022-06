Christoph Greuter starb wohl an Krebs

Eine Krebserkrankung soll zum Tod des Singener Buchhändler Christoph Greuter geführt haben. Greuter, der vor wenigen Tagen gestorben ist, habe schon lange an Krebs gelitten, heißt es im Südkurier.

Die Nachricht vom Tod Greuters kam überraschend und löste in seiner Heimatstadt Singen große Betroffenheit aus. Auch in Tuttlingen, wo Greuter seit 1989 eine Filiale hat, waren die Mitarbeiter bestürzt. In der Öffentlichkeit hatte sich der 55-Jährige kaum etwas von seiner Erkrankung anmerken lassen.

Im März wurde bekannt, dass Greuter seine vier Buchhandlungen in Singen, Radolfzell, Tuttlingen und Rottweil an die Buchhandlung Rupprecht verkauft hat. Er habe die Entscheidung sicherlich nicht leichtfertig getroffen, hatte Greuter unserer Zeitung gesagt. Wichtig sei ihm vor allem gewesen, die Arbeitsplätze zu sichern, „und für die Zukunft eine stabile Konstruktion zu finden“.