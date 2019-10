„Christmas Moments“ kommt wieder nach Tuttlingen

Nach vielen Jahren präsentiert die Stadthalle Tuttlingen am Mittwoch, 18. Dezember, um 20 Uhr wieder eine große Weihnachtsshow: „Christmas Moments“. Das ist ein musikalisches Weihnachtsmärchen, bei dem sich traditionelle Weihnachtslieder, Pop, Musical, Klassik und Gospel in einer Live-Show begegnen.

Eine Live-Band, herausragende Solisten und Schauspieler Stefan Konrad bringen auf besondere Art und Weise und ohne Gefühlsduselei Musik und Poesie zusammen: Mit grandiosen Stimmen, Chor-Arrangements, Musik und bewegenden, manchmal auch lustigen Geschichten und Gedanken zum Fest. Mit dabei ist Musical-Star Sidonie Smith, die unter anderem in der Rolle der Whitney Houston im Erfolgsmusical „Bodyguard“ in Köln brillierte.

Seit vielen Jahren ist „Christmas Moments“ vom Komponisten und Produzenten Thomas Schwab Deutschlands beliebteste Weihnachtsshow. Das Publikum einen Abend lang aus seinem Alltagsstress zu entführen und mit ihm die einmalige Stimmung vom Fest der Feste zu feiern, das hat die Show im Sinn, die mittlerweile weit mehr als eine halbe Million Zuschauer in ganz Deutschland begeistert hat und auch schon zur besten Sendezeit in der ARD beim „Adventsfest der 100 000 Lichter“ von Florian Silbereisen zu sehen war.

Viele bekannte Gesichter waren in den vergangenen Jahren zu Gast auf der „Christmas Moments“-Bühne dabei. Unter anderem sorgten Cassandra Steen, Ella Endlich, Liel, Anja Lehmann und Patricia Kelly (The Kelly Family) für ein Weihnachtsspektakel der besonderen Art, bei dem sich traditionelle Weihnachtslieder und Songs aus Klassik und Gospel mit Stücken aus Musical und Pop vereinen. Inmitten eines traumhaften Bühnenbildes und einer Licht- und Videochoreografie schenkt „Christmas Moments“ den Zuschauern Besinnung und Party gleichermaßen.

In diesem Jahr als Gaststar mit dabei ist Musical-Star Sidonie Smith. Die gebürtige Amerikanerin ist vielen Musical-Fans aus ihren Frauenrollen bekannt, die sie seit 2009 auf diverse Bühnen der Welt, unter anderem in Hamburg, Wien, London, New York und Los Angeles verkörpert.

Sie sang im Erfolgsmusical „Sister Act“ oder brillierte in der Rolle der Whitney Houston in „Bodyguard“ in Köln. Weitere Solisten der „Christmas Moments 2019“ sind David Moore, der lange Zeit zur Erst-Besetzung des Bochumer „Starlight Express“–Ensembles gehörte, der Mannheimer Soulsänger Dominik Steegmüller sowie die Musical-Sängerinnen Aloysia Astari und Daniela Tweesmann.