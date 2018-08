Christina Storz übernimmt Verlagsleitung

Bereits seit dem 1. Juni ist Christina Storz die neue Verlagsleiterin der Schwäbischen Zeitung in Tuttlingen. Damit ist sie als Nachfolgerin für Steven Rückert für all das verantwortlich, was jenseits der Zustellung und der Redaktion beim Gränzboten, bei der Trossinger Zeitung und beim Heuberger Boten tagtäglich anfällt. Zuvor war die 31-Jährige Verlagsleiterin bei der Schwäbischen Zeitung in Ravensburg.

Der Wechsel aus dem Oberschwäbischen in die Donaustadt ist Christina Storz jedenfalls nicht schwer gefallen – zumal sie den Landkreis Tuttlingen aus privaten Gründen schon vorher gut gekannt hat: „Tuttlingen ist ein total spannender Wirtschaftsstandort“, weiß sie daher auch. Und die Menschen seien authentisch, bunt gemischt und multikulti: „Das mag ich“, sagt sie.

Klar ist für Christina Storz: „Print ist nicht tot.“ Aus diesem Grund setzt sie für die drei Zeitungsformate aus dem Hause Schwäbisch Media im Kreis Tuttlingen auf ein stabiles Wachstum: „Auch in Zukunft wollen wir der regionale Ansprechpartner in Sachen Werbung für unsere Kunden sein“, sagt sie. Das gelte auch für das Employer Branding, also für die Arbeitgebermarkenbildung. Gerade hier könnten die Mitarbeiter die crossmedialen Stärken von Schwäbisch Media wie etwa Startbahn-Süd (die Ausbildungsvideo-Suchmaschine) oder Contur – die Corporate Publishing Agentur – einbringen.

Wie schon Rückert, der nun Geschäftsführer bei der Labhard Medien GmbH von Schwäbisch Media ist, ist Christina Storz beim Tuttlinger Gewerbe- und Handelsverein aktiv: „Ich bin dort offen aufgenommen worden.“ Und ihre Lieblingsorte hat sie auch schon längst gefunden: der Honberg bei Sonnenuntergang sowie das Golem, wo es sich im Sommer so herrlich entspannen lässt.