In der Jahreshauptversammlung der Kolpingfamilie Nendingen ist Christian Mattes für 70-jährige Mitgliedschaft besonders geehrt worden. Die Ehrenurkunde des Kolpingtswerk Deutschland verbunden mit einem Geschenk übereichten die beiden Vorsitzenden Gerhard Schnell und Katharina Schlenker sowie Präses Stadtpfarrer Richard Grotz.

In seiner Laudatio wies Gerhard Schnell darauf hin, dass der Jubilar 1948 zu den Gründern der Nendinger Kolpingfamilie gehörte. Er habe sich in der folgenden Zeit viele Jahre in der Vorstandschaft in verschiedenen Ämtern engagiert und war von 1958 bis 1961 Vorsitzender.

Schnell erinnerte im Jahresrückblick an den Bittgang zum Leutenberg, den gelungenen Kochkurs für Männer sowie das Kinderferienprogramm und Aktionen beim Flohmarkt und Narrenmarkt. Letztere hätten mit ihren Erlösen die Vereinskasse aufgebessert. Kassiererin Susanne Seidl berichtete über die Finanzen.

Geehrt wurden die eifrigsten Versammlungsbesucher. Zur Erinnerung erhielten ein Kolping-Glas: Maria und Gerhard Schnell, Elisabeth Schwarz, Josef Seidl, Rolf Schwarz, Josefa und Christian Sattler, Josef Schwarz, Katharina und Gerd Schlenker, Arnold Huber, Paul Stadler, Josefine Knaus und Susanne Seidl.

Beschlossen wurde in der Jahresplanung 2018 die 1. Maiwanderung; die Bezirksmaiandacht in Lauffen; eine gemeinsame Maiandacht mit der Tuttlinger Kolingsfamilie ; eine Kirchenführung mit Dekan Koschar und der KEB, eine Kolpingmesse in der Ottilienkapelle, die Teilnahme am Nendinger Flohmarkt und am Kinderferienprogramm, .ein Besuch im Atelier Römmele sowie ein Ausflug nach Sindelfingen mit Besichtigung des Daimlerbetriebs.