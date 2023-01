Christbäume können am 7. Januar abgegeben werden

Zur Abgabe von Christbäumen sind alle Grünschnittannahmestellen sowie die reinen Grünguthöfe im Landkreis Tuttlingen am Samstag, 7. Januar, geöffnet. Das teilt das Landratsamt mit.

Die Bäume können wie Grünschnitt bei den Sammelstellen abgegeben werden. Nur so ist eine Verwertung gewährleistet. Es ist darauf zu achten, dass der Baum völlig vom Schmuck befreit ist. Lametta und sonstiger Baumschmuck kann nicht kompostiert werden. Nach dem 7. Januar können die Christbäume dann nur noch an den Wertstoffhöfen in Aldingen, Geisingen, Mühlheim, Tuttlingen und Wehingen abgegeben werden. Erst ab dem 18. März sind die Grünschnitt-Annahmestellen in allen Gemeinden des Landkreises wieder regelmäßig samstags geöffnet.

Das Abfallwirtschaftsamt weist darauf hin, dass die Wertstoff- und Grünguthöfe samstags neue Öffnungszeiten haben. Wertstoffhof Tuttlingen: samstags 9 bis 12 Uhr. Wertstoffhof Geisingen: samstags 14 bis 17 Uhr. Wertstoffhof Mühlheim: samstags 14 bis 17 Uhr. Wertstoffhof Wehingen: samstags 9 bis 12 Uhr.

Alle Annahmestellen und deren jeweilige Öffnungszeiten können über den neuen Abfallkalender oder die Abfall-App eingesehen werden.