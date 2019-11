Chris des Burgh kommt zum Honberg-Sommer 2020

Chris des Burgh beim Honberg-Sommer

Tuttlingen (pm) - Neuzugang für den Honberg-Sommer: Chris de Burgh kommt am Mittwoch, 22. Juli 2020, zum Tuttlinger Festival Honberg-Sommer. Mit Hits wie „The Lady In Red“, „Don’t Pay The Ferryman“ oder „High On Emotion“ ist er berühmt geworden. Nach den großen Erfolgen seiner seit 2004 sporadisch stattfindenden Solo-Shows geht Chris de Burgh im Sommer 2020 erneut in 15 deutschen Städten auf die Bühne. Dann steht der irische Multi-Instrumentalist ganz alleine auf der Bühne. In seinen gut zweistündigen Shows lässt der Entertainer keine Fan-Wünsche offen: Solo wird er seine Songs spielen, er begleitet sich auf der E-Gitarre oder am E-Piano. Tickets gibt es ab Freitag, 8. November, 10 Uhr, im vergünstigten Presale für 60,20 Euro bei der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.honbergsommer.de, per Telefon-Hotline unter 07461 / 91 09 96.