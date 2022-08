Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Hinter den Chören liegen schwere Zeiten“, das betonte Bürgermeister Emil Buschle beim Chorverbandstag in Tuttlingen. „Wir müssen wieder in den Normalmodus zurückfinden“, gab er den zahlreichen Vertretern der Chöre in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg mit auf dem Weg.

Dieter Kleinmann, Vorsitzender des Chorverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg, gedachte der Verstorbenen, darunter vor allem Klaus Hipp, der viele Jahre aktiv im Verband tätig war.

Ausrichter des Chorverbandstags war die Chorgemeinschaft Tuttlingen, und hier blickte Kurt Binder auf die lange Geschichte des Gesangs unterm Honberg zurück. 2004 wurde die CGT gegründet, in dem sich die letzten drei verbliebenen Gesangvereine Tuttlingens zusammenschlossen. „Dies war ein guter Entschluss“, so Binder, denn heute singen 86 Aktive in den drei Chören Honberg Spätlese, Cantutti und Wireless, dem jungen Chor, der schon Auftritte in Funk und Fernsehen hatte. Sein besonderer Dank galt Uli Groß, die mit immer wieder neuen Ideen die Chöre voranbringt. „Du bist unersetzlich“, so Binder.

Guido Wolf überbrachte die Grüße der Landesregierung. Er dankte Dieter Kleinmann für seine über 20-jährige Tätigkeit als Vorsitzender des Chorverbands. „Ich bin jetzt seit einem Jahr Vorsitzender des Blasmusikverbands. 20 Jahre - das kann ich mir gar nicht vorstellen!“

Die Ehrennadel in Gold des Schwäbischen Chorverbandes erhielt Monika Koch für ihren großartigen Einsatz als Geschäftsführerin und Schatzmeisterin des Chorverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Laudatio hielt Musikdirektor Marcel Dreiling, Mitglied des Präsidiums.

Die goldene Ehrennadel des Chorverbandes überreichte Dieter Kleinmann an Helma Fischer, Gerda Kaupp, Theresia Buob und Annette Breil von der Sängerlust Wittershausen, an Gabriela Gollasch und Cornelia Schöntges vom Liederkranz Schwenningen und an Herbert Maier vom Liederkranz Deißlingen. Sie alle zeichnet ein langjähriges ehrenamtliches Engagement in ihren Vereinen und im Chorverband SBH aus. Die letzte goldene Ehrennadel ging an Uli Groß, die in Frittlingen und Tuttlingen als Chorleiterin engagiert ist. Sie initiierte und managte auch maßgeblich die erfolgreiche Vocal Challenge. Eine Neuauflage ist angedacht, „wir hoffen, dass wir es im Zweijahresabstand machen können“, so Uli Groß.