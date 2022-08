Chorverbandstag 2022 in Tuttlingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 16. Juli fand der Chorverbandstag bei zu schönen Wetter in Tuttlingen statt. Als Gastgeber richtete die Chorgemeinschaft Tuttlingen das Verbandstreffen im Evangelischen Gemeindehaus aus.

Leider war gegenüber der aufwendigen Organisation der CGT die Teilnahme der Chöre und ihrer Vorsitzenden an diesem Samstag nicht so berauschend, es nahmen nur 19 Vereine teil. Laut Frau Koch, Geschäftsführerin des Chorverbands Schwarzwald Heuberg, sehr enttäuschend. Dieter Kleinmann, Vorsitzender des Chorverbands Schwarzwald-Baar-Heuberg, gedachte der Verstorbenen, ihnen zu Ehren sang man gemeinsam den Bardenchor. Das Singen gehört bei einer solchen Veranstaltung dazu.

Den Auftakt machte „Ich bin ganz Chor“, eigens komponiert für das 125-jährige Jubiläum des Verbands 2011. Ehrenvorsitzender der CGT Kurt Binder blickte auf die lange Geschichte des Gesangs unterm Honberg zurück. 2004 wurde die CGT gegründet, in dem sich die letzten drei verbliebenen Gesangvereine Tuttlingens zusammenschlossen. „Dies war ein guter Entschluss“, so Binder, denn heute singen 86 Aktive in den drei Chören Honberg Spätlese, Cantutti und Wireless. Sein besonderer Dank galt Uli Groß, die mit immer wieder neuen Ideen die Chöre voranbringt. „Du bist unersetzlich“, so Binder.

Emil Buschle betonte die enorme Bedeutung des gemeinsamen Singens, gerade für Ältere und gerade jetzt, und freute sich, dass auf der Bühne so viele junge Gesichter zu sehen waren. Da mache er sich keine Sorgen, der Verein „ist ein Glücksfall für Stadt und Region!“ Gerade die so erfolgreiche Vocal Challenge Tuttlingen (VCT) habe gezeigt, dass die Chöre Zukunft haben. Das Vereinsleben habe durch die Pandemie einen Umbruch erlebt, die Menschen hätten es sich bequem gemacht und sich mit ihrer Couch versöhnt. „Ich möchte Sie hiermit ermutigen, weiterzumachen,“ so Buschle, „und ich bin zuversichtlich.“

Guido Wolf überbrachte die Grüße der Landesregierung. Eine hervorragende Arbeit bescheinigte Emil Buschle dem Chorverbandsvorstand, die von ihm beantragte Entlastung wurde dann auch einstimmig angenommen. Die letzte von insgesamt 8 goldenen Ehrennadeln ging an Uli Groß, die in Frittlingen und Tuttlingen als Chorleiterin engagiert ist. Sie initiierte und managte auch maßgeblich die Vocal Challenge Tuttlingen. Eine Neuauflage ist angedacht, „wir hoffen, dass wir es im Zweijahresabstand machen können“, so Uli Groß.