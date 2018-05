Der MGV „Liederkranz“ und seine Gastchöre haben beim Frühjahrskonzert in den Donau-Hallen für einen unterhaltsamen Konzertabend gesorgt. Die Liedbeiträge aller Chöre trafen voll den Geschmack der Zuhörer. Das aufmerksame Publikum belohnte die Sänger dafür mit viel Applaus. Ohne Zugaben durfte keiner der Chöre die Bühne verlassen. Die Gastchöre kamen in diesem Jahr aus Liptingen und Seitingen-Oberflacht.

Die Gastgeber mit ihrem Dirigenten Michael Hager, begleitet am Klavier von Sarah Rees, begannen schwungvoll mit dem „Fliegermarsch“, der „Kleinen Barke im Wind“, „Goodbye my Love“ und entführten mit „Csardas“ in die Weiten der ungarischen Puszta. Die „LipSingers“, eine Chorgruppe des Gesangvereins Liptingen, verstanden es, mit Evergreens und Rocksongs sowie „Mother Africa“ die Zuhörer zu begeistern. Ihnen folgte der gemischte Chor aus Liptingen unter Leitung Brigitte Firmbach, begleitet am Klavier von Lucas Firmbach. Auch ihre Beiträge überzeugten, wie etwa die „Schiwago-Melodie“, „Memory“ aus „Cats“, „Ich war noch niemals in New York“ oder der Song aus Disneys „Pocahontas“, „Farben des Windes“.

Der Liederkranz aus Seitingen-Oberflacht unter Leitung von Judith Lang-Rutha, musikalisch begleitet von Wolfgang Wildemann, lud zunächst zum „frohen Wandern“ ein und präsentierte dann eine sehr ansprechende spanisch-mexikanische Reise mit „Sierra Madre del Sur“, „Spanische Nächte“ und „Valencia“.

Den Abschluss des Konzertabends machten die Gastgeber mit „The Rose“, den Stimmungsliedern „Keinen Tropfen mehr im Becher“, „Frühling am Rhein“ und „Es war einmal ein Jäger“. Dabei überraschte der Nendinger Chorleiter Michael Hager mit humorvollen Solos, in denen er Geschehnisse in einem Sängerleben und rund ums Sängerheim trefflich glossierte. Das Publikum war begeistert.

Zum Abschluss des gelungenen Abends bedankte sich MGV-Vorsitzender Rolf Baumann bei allen Akteuren und überreichte den Dirigenten und den Klavierbegleitern ein Geschenk. Der Musikkapelle Nendingen und den Sängerfrauen dankte er, dass sie die Bewirtung der Veranstaltung übernommen hatten.