Chorklang mal drei in der Angerhalle

Nach langer Coronapause erfreuten die drei Chöre des Sängerkranzes Möhringen am Sonntag, 9. Oktober, das Publikum in der Angerhalle Möhringen mit einem bunten Reigen an Melodien und sorgten für Begeisterung. Zudem wurden für lange Mitgliedschaft Karl Mayer (70 Jahre), Peter Wiljotti (50 Jahre) und Peter Lazic (25 Jahre) geehrt.

Den Beginn im Programm machte der Gemischte Chor mit einem sehr schönen Musicalteil, gefolgt vom Salto Vocale, der in zwei Blöcken die ganze Bandbreite seines Könnens zeigte und den zweiten Teil locker beschwingt und auswendig präsentierte. Von Gospel bis Rock, von gefühlvoll bis temperamentvoll, von englisch bis deutsch traten die Sängerinnen und Sänger gekonnt und mit viel Freude auf.

Der Seemannschor griff die gute Stimmung im Publikum auf und brachte die Halle zum Mitsingen und Mitschunkeln, bevor der Gemischte Chor dann wieder mit Schlagern von Udo Jürgens die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer erwärmte.

Alle drei Chöre traten unter der versierten Leitung von Eberhard Graf auf. Der Gemischte Chor und der Salto Vocale wurden wie immer professionell von Thomas Förster am Klavier begleitet und der Seemannschor trat gleich mit einer kleinen Combo bestehend aus Georg Werner, Alwin Brütsch und Reiner Zimmermann auf.

Highlight des Konzerts bildete der gemeinsame Auftritt des Gemischten Chors und Salto Vocale. Der über 40 Stimmen starke Chor erfüllte die Angerhalle mit vollem vierstimmigem Chorklang und ließ unter anderem mit „Let the sunshine“ in den Herzen des Publikums die Sonne aufgehen. Abschluss des gelungenen und erfolgreichen Konzertabends bildete der Seemannschor bei dem es dann hieß: Ruhe im Schiff, Licht aus.