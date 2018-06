Chiron legt Grundstein für 30-Millionen-Neubau

„Vorsprung in Sekunden“ lautet das Logo der neuen Chiron Precision Factory im Gewerbepark „Take-off“ in Neuhausen ob Eck. Dieses wird ergänzt durch „höchste Präzision“, denn: Mit dem Gebäudeneubau wird die Grundlage für die Produktion eines neuen Maschinenkonzepts geschaffen, das Chiron, erstmals wieder nach 1982, im Herbst 2018 auf den Markt bringen wird. Am Samstagmorgen wurde der Grundstein für das Gebäude gelegt.

Mit einer Investitionssumme von mehr als 30 Millionen Euro ist die Chiron Precision Factory die größte Einzelinvestition in der 97-jährigen Geschichte des Unternehmens. „Hier entsteht die modernste Werkzeugmaschinenfabrik Europas“, sagte Markus Flik, Geschäftsführer der Chiron Group in Tuttlingen.

Holding-Vertreter vor Ort

Der Oberbürgermeister der Stadt Tuttlingen, Michael Beck, bedankte sich auch im Namen von Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald (Neuhausen ob Eck) bei der Geschäftsleitung der Chiron Group sowie Stephan Hoberg und Toni Driesch von der Eigentümer-Holding Hoberg & Driesch aus Düsseldorf, für das Bekenntnis zum Standort Tuttlingen. Der Gewerbepark Take-off gehört zu jeweils 50 Prozent den Gemeinden Tuttlingen und Neuhausen.

Die Nähe zum Stammwerk in Tuttlingen, die hohe Qualifikation der Mannschaft, der besondere „Chiron-Spirit“ sowie der Beitrag der Mitarbeiter, in den nächsten fünf Jahren Mehrarbeit auf sich zu nehmen, sei ausschlaggebend für den Bau des neuen Werks gewesen, sagten sowohl Stephan Hoberg von der Holding als auch Markus Flik. „Wir haben bereits im Vorfeld qualifiziertes Personal und Kompetenz aufgebaut und sind damit gut auf die Serienproduktion in Neuhausen und die damit verbundenen neuen Herausforderungen vorbereitet“, erklärte Flik den Anwesenden. „Wir planen eine Produktionskapazität von 450 Maschinen pro Jahr.“

Rohbau bis Dezember fertig

„Der Neubau soll bis Dezember dieses Jahres im Rohbau stehen“, gab Ulrich Baumann, geschäftsführender Gesellschafter der Baumann Bauconsult, die die Bauleitung übernommen hat, bekannt. Offizielle Übergabe und Aufnahme der Serienproduktion sind für den Herbst 2019 geplant.

Gebaut werde mit einer Betonkernaktivierung, um eine gleichmäßige und genaue Temperierung zu erzielen, erläuterte Baumann. Außerdem werde die Maschinenabwärme genutzt, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut und LED-Beleuchtung verwendet.