Chiron-Geschäftsführer freigestellt

Achim Degner, einer der drei Geschäftsführer der Chiron-Werke Tuttlingen und in dieser Funktion für den kaufmännischen Bereich zuständig, ist seit 24. Januar nicht mehr bei Chiron tätig. Das teilt das Maschinenbauunternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Eine Nachfolgeregelung sei noch nicht getroffen, heißt es. „Das erfolgt zu gegebener Zeit“, sagt Rainer Schopp, Leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit bei Chiron. Bis dahin übernehmen die Geschäftsführer Markus Flik (Vorsitzender) und Wolfgang Ehrk Degners Aufgabenbereich. Achim Degner war am Dienstag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Die Chiron-Beschäftigten sind zeitnah über sein Ausscheiden informiert worden. Im offiziellen Statement heißt es, dass der Gesellschafterausschuss der Hoberg und Driesch GmbH Achim Degner von allen seinen Ämtern in der Chiron Group und bei den Chiron Werken freigestellt hat. Und wörtlich: „Hintergrund sind unterschiedliche Auffassungen zur Unternehmensführung und Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe.“

Wie berichtet, will Chiron am Standort Neuhausen ob Eck 30 Millionen Euro investieren für die Fertigung einer neuen Maschinengeneration. Baubeginn soll noch in diesem Jahr sein.

Das Ausscheiden kommt für viele Stimmen in der Tuttlinger Wirtschaftsbranche wenig überraschend. Informationen unserer Zeitung zufolge galt das Verhältnis zwischen Degner und Flik als angespannt. Zum Hintergrund: Achim Degner (53 Jahre) war seit Januar 2004 in der Geschäftsführung tätig. Bis Mai 2015 bildete er zusammen mit Dirk Prust das Führungsduo bei Chiron in Tuttlingen. Als Prust zu einem Wettbewerber nach Esslingen wechselte, formierten die Gesellschafter die Unternehmensspitze um. Markus Flik übernahm die Position von Prust und wurde gleichzeitig Vorsitzender der Geschäftsführung. Damit endete die Ära von zwei gleichberechtigten Geschäftsführern.

„Intensiv zusammengearbeitet“

Tuttlingens Oberbürgermeister Michael Beck zeigt sich überrascht vom Ausscheiden Achim Degners. „Sowohl beim Ausbau am Standort Gartenstraße als auch im Gewerbepark Take-off in Neuhausen haben wir intensiv und gut zusammen gearbeitet. Als Stadt sind wir sehr froh darüber, was in diesen Jahren erreicht wurde“, so Beck weiter. Als konstruktiven Gesprächspartner habe er Degner auch im Aufsichtsrat der Tuttlinger Wohnbau kennengelernt.

Degner gilt als Mann mit hohem Sachverstand. Als Geschäftsführer für den kaufmännischen Bereich habe er das Unternehmen unter anderem durch die Finanzkrise 2008/2009 manövriert, heißt es. Damals habe er mit der IG Metall einen fairen Zusatztarifvertrag ausgehandelt, sagt auch Walter Wadehn, Erster Bevollmächtigter der IG Metall. Mit diesem Vertrag habe niemand entlassen werden müssen. Er bedauert das Ausscheiden Degners. „Ich habe ihn sehr geschätzt, er hat viel für den Standort Tuttlingen und Neuhausen getan“, so Wadehn. Auch in den Tarifverhandlungen sei er immer ein guter Tarifpartner gewesen.

Chiron hat derzeit 1060 Mitarbeiter, darunter 110 Auszubildende. Das Unternehmen ist damit das drittgrößte in Tuttlingen.

