Chiron bekommt neue Führungsspitze

Die Tuttlinger Chiron-Gruppe bekommt eine neue Führungsstruktur. Wie aus einer Pressemitteilung aus dem Hause des Werkzeugmaschinen-Unternehmens zu erfahren ist, ist Markus Flik bereits zum 1. Mai zum Vorsitzenden der Geschäftsführungen der Chiron-Werke GmbH & Co. KG und der Verwaltungsgesellschaft der Chiron-Werke SE berufen worden. Damit endet bei Chrion die Ära von zwei gleichberechtigten Geschäftsführern. Achim Degner bleibt unverändert zuständig für alle kaufmännischen Aufgabenbereiche.

Chiron-Marketingleiter Rainer Gondeck bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass Flik die Position von Dirk Prust übernimmt, der das Unternehmen zum Ende des vergangenen Jahres verlassen hat und zum Wettbewerber Index-Werke nach Esslingen gewechselt ist. Prust hatte das Unternehmen verlassen, weil es unterschiedliche Auffassungen von der Strategie der Unternehmensgruppe gegeben hatte.

„Entwicklung beschleunigen“

Die Chiron-Gruppe hat sich nichtsdestotrotz laut der Pressemitteilung in den vergangenen Jahren technologisch weiterentwickelt und ihr Wachstum fortgesetzt. „Gesellschafter und Beirat der Chiron-Gruppe möchten diese Entwicklung weiter ausbauen und beschleunigen“, heißt es darin weiter. Flik ist dabei seit dem 1. Mai für alle technischen Bereiche sowie Vertrieb und Service zuständig.

Der neue Vorsitzende der Geschäftsführungen der Chiron-Werke hat laut Unternehmensangaben nach dem Studium des Maschinenbaus in Stuttgart und Zürich an der University of California in Berkeley promoviert und war anschließend drei Jahre Mitglied der Maschinenbaufakultät des Massachusetts Institute of Technology in Cambridge bei Boston. Danach war er in verschiedenen Führungsfunktionen für den Automobilzulieferer Behr in Stuttgart tätig und hat das Unternehmen sieben Jahre lang geleitet. Zuletzt war er von 2011 bis 2014 Vorsitzender des Vorstands der Homag Group AG in Schopfloch, des Weltmarktführers für Holzbearbeitungsmaschinen, wo er auch für Forschung und Entwicklung zuständig war.

„Wir sind froh, dass wir mit Markus Flik einen technologisch orientierten Maschinenbauer gewinnen konnten, der über breite Erfahrung in der Führung größerer Unternehmen verfügt.“ äußerte sich Friedrich Janssen, Vorsitzender des Beirats der Chiron-Gruppe, in der Mitteilung. Und Flik ergänzt darin: „Die Chiron-Gruppe steht für echte High-Tech im Werkzeugmaschinenbau. Ich freue mich darauf, sie weiter in die Zukunft zu führen.“

Weltweit rund 1800 Mitarbeiter

Die Ursprünge der Chiron-Gruppe gehen auf das Jahr 1921 zurück. Seit den 1950er-Jahren ist sie Teil der Hoberg & Driesch Unternehmensgruppe mit Sitz in Düsseldorf. Heute ist Chiron ein weltweit agierendes Unternehmen mit Tochtergesellschaften in allen wichtigen Industrieländern und beschäftigt rund 1800 Mitarbeiter. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Herstellung von vertikalen und horizontalen Präzisions-Fertigungszentren für die Metallzerspanung.

