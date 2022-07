Charmant wie eh und je: Chris de Burgh beim Honberg-Sommer

Nach diesem Konzert wissen alle Besucher eins sicher: Niemand kann so bezaubernd „Tüttlingen“ ins Mikrofon pusten wie Chris de Burgh. Der 74-Jährige packte auf der Bühne des Honberg-Sommers am Samstagabend seinen ganzen Charme aus – und kam damit im ausverkauften Zelt hervorragend an.

Apropos Zelt: Er hätte ja eigentlich gedacht, dass er in einem Schloss auftreten dürfe, als er von dem Festival in der Burg erfahren habe, sagte de Burgh zu Beginn. „Also wie bei mir zuhause.“ Tatsächlich besitzt der Ire ein Schloss, Bargy Castle. Nun stehe er also in einem Zelt, stellte er fest und blickte sich um. „Das ist ja wie vor 30 Jahren.“

Dem Konzert des Profis tat das keinen Abbruch. Mit minimalistischem Bühnenaufwand – Flügel und Gitarre – bediente er sich aus seinem Repertoire von 50 Jahren Bühnengeschichte. „Missing you“ und „Sailing away“ waren dabei, „Lonely Sky“ und etliche andere.

Chris de Burgh hat mehr als 45 Millionen Platten verkauft und 200 Mal Gold und Platin bekommen.