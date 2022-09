Chansonabend mit Birgit Ric und Sabine Dietenberger

Unter der Überschrift „Halt' mich“ präsentieren Birgit Ric und Sabine Dietenberger am Samstag, 17. September, um 20 Uhr im Kulturhaus Altes Krematorium ihr aktuelles Chansonprogramm. Wie die Veranstalter schreiben, widmen sich die beiden Künstlerinnen dabei auf einer musikalischen Zeitreise durch die letzten fünfzig Jahre den facettenreichen Seiten der Liebe und der immerwährenden Sehnsucht nach eben dieser. Sie interpretieren Chansons aus der Vorkriegszeit bis hin zum Hier und Jetzt. Zu hören sind laut Info herzergreifende Geschichten von Glück, Leidenschaft und Einsamkeit, gespickt mit einfühlsamen und provokanten Liedern von Friedrich Hollaender, Kurt Tucholsky, Hildegard Knef und Queen Be. Karten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen des KulturTickets Schwarzwald-Baar-Heuberg und bei der Ticketbox in Tuttlingen, Telefon 07461 / 91 09 96. Foto: Dirk Götz