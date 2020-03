CDU verschiebt Nominierung der Landtagskandidaten

Wer wird der nächste Landtagskandidat für die CDU? Die Antwort auf diese Frage bleibt vorerst noch offen. Die CDU-Kreisverbände Schwarzwald-Baar und Tuttlingen haben gemeinsam mit dem Bezirksverband Südbaden entschieden, die Nominierungsversammlungen aufgrund der Corona-Krise zu verschieben. Das teilten die Verbände am Sonntag mit.

Die beiden für die kommende Woche (19. März in Bräunlingen und am 20. März in Donaueschingen-Aasen) geplanten Nominierungsveranstaltungen für die Wahl zum Landtag von Baden-Württemberg in den Wahlkreisen 54 (Villingen-Schwenningen) und 55 (Tuttlingen-Donaueschingen) wurden abgesagt und auf einen späteren Termin verschoben.

„Die kurzfristige Verschiebung bedauern wir sehr“, heißt es in der Pressemitteilung. „Allerdings ist sie angesichts der Herausforderung im Rahmen des Corona-Virus zum Schutz der Gesundheit unserer Mitglieder und der Bevölkerung unumgänglich. Die Absage unserer Veranstaltungen dient vor allem auch der Verlangsamung der Ausbreitung des Corona-Virus.”