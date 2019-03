Carl-Roland Henke leitet Ortssenioren

In rekordverdächtigen 18 Minuten war die außerordentliche Sitzung des Tuttlinger Ortsseniorenrats am Donnerstag vorbei. Das entscheidende Ergebnis: Es gibt wieder einen Vorsitzenden., Carl-Roland Henke hat den Posten übernommen. Auch alle anderen Vorstandsämter sind wieder besetzt – die Wahlen dauerten gerade mal zwölf Minuten.

Viele potenzielle Kandidaten waren für die vakanten Vorstandsposten gefragt worden, hieß es am Rande der Versammlung. Vor fünf Wochen hatte die Lage noch wenig hoffnungsvoll ausgesehen: Nach der Hauptversammlung waren die Ortssenioren ohne Vorstand auseinandergegangen, die Auflösung drohte. Die bisherige Vorsitzende Waltraud Lange hatte ihr Amt niedergelegt, ebenso Kassierer und Stellvertreter Werner Feil, Schriftführerin Renate Chwedczuk und die beiden Beisitzer Josef Reiser und Herbert Tiny.

Grund waren Querelen im Vorstand, zu denen auch am Donnerstag niemand näher Stellung beziehen wollte. Nur soviel: Offenbar waren die Prioritäten bei den Ausgaben des Vereins im Vorstand umstritten.

Das Interesse war stattdessen groß, die Ämter wieder zu besetzten. Oberbürgermeister Michael Beck hatte deshalb persönlich die Wahlleitung übernommen und sich im Vorfeld nach eigener Aussage selbst um Kandidaten-Vorschläge bemüht. Klar sei für ihn: „Wir brauchen wieder einen Vorstand.“ Die Seniorenarbeit in Tuttlingen sei gut und dürfe nicht leiden.

Viele Ehrenämter für Henke

Der neue Vorsitzenden Carl-Roland Henke ist nun in Sachen Ehrenamt kein Unbekannter: Er ist seit vielen Jahren für die Freien Wähler im Gemeinderat und Kreistag, leitet die Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes und engagiert sich im Kirchengemeinderat.

„Ich kann eben nicht Nein sagen“, bekannte er bei seiner Ansprache vor vollbesetzten Rängen im Haus der Senioren. Was ihn zudem überzeugte: Christa Anger hatte sich bereit erklärt, das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden zu übernehmen. Anger hatte vor Lange mehrere Jahre lang die Ortssenioren geführt. „Ich habe mich eben reaktivieren lassen“, sagte Anger.

Neu dabei sind auch Ramona Storz, Leiterin des Seniorenbüros der Stadt Tuttlingen, als Schriftführerin und Sven Hilpold, der bei der Sparkassenversicherung arbeitet, als Kassierer, sowie drei neue Beisitzer.

„Ich wollte ein Team, das mitschafft, und ich bin mir sicher, das habe ich“, sagte Henke unserer Zeitung. Angst vor Querelen hat er nicht. Themen für seine Agenda will er in der ersten Vorstandssitzung im April besprechen. Ebenso möchte er, dass jeder Beisitzer sich um ein bestimmtes Themenfeld kümmert. Am Donnerstag signalisierte er gegenüber den Mitgliedern Offenheit: „Wenn Sie ein Anliegen haben, kommen Sie auf mich zu.“

Der Ortsseniorenrat hat nach eigenen Angaben 300 Mitglieder und kümmert sich um die Belange älterer Bürger. Im Programm sind unter anderem regelmäßige Veranstaltungen und Ausflüge.