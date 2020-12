Caritas schnürt Adventspäckle

Mit verschiedenen Aktionen und Hilfsangeboten möchte die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau in der Adventszeit etwas Licht ins Dunkel der Menschen bringen, die unter der Corona-Pandemie leiden. So wurde unter anderem die Aktion „Adventskiste“ initiiert. Im Raum Tuttlingen findet diese in Kooperation mit dem BDKJ und der Stadt Tuttlingen statt. Dabei erhalten alleinstehende oder coronabedingt isoliert lebende Seniorinnen und Senioren ein liebevoll gefülltes Adventspäckchen – als Zeichen der Verbundenheit und Hoffnung.

Darüber hinaus bietet die Caritas auch auf ihrer Website Mitmach-Angebote an. Zu sehen ist etwa ein Video mit Bewegungsübungen der „Fünf Esslinger“, demonstriert von einer Caritas-Mitarbeiterin. Alle Übungen sind leicht auszuführen und eignen sich nicht nur für den Arbeitsplatz. Gerade ältere Menschen können diese auch gut von Zuhause aus durchführen.

Mit dem „Telefon des Zuhörens“ will die Caritas Menschen, die unter Einsamkeit leiden, helfen. Dieses ist im kompletten Gebiet der Caritas in Tuttlingen, Rottweil und Albstadt verfügbar. Die jeweilige Telefonnummer sowie die Erreichbarkeit sind auf der Homepage veröffentlicht.

Caritas-Mitarbeiterin Eva-Maria Sorg ist eine der Zuhörerinnen und sitzt in Tuttlingen am anderen Ende der Leitung. Sie erklärt: „Unsere Aufgabe ist es, Menschen zu unterstützen, ihnen beizustehen und uns ihrer Sorgen und Nöte anzunehmen. Und wenn die Not gar zu groß ist, beraten wir gerne zu konkreten Hilfs- und Beratungsangeboten“, so Sorg weiter. Sämtliche Gespräche sind vertraulich und unterliegen der Schweigepflicht.