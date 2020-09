17 Mitarbeiter der ZF AG sind bis jetzt weltweit nach einer Corona-Infektion gestorben. Diese Zahl hat der Konzern auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt. Es gibt laut ZF keinen Hinweis darauf, dass eine Übertagung des Virus auf dem Firmengelände stattgefunden hat.

696 Infektionen mit dem Corona-Virus innerhalb der ZF-Belegschaft sind nach Konzernangaben bislang bekannt geworden, davon 216 in Nordamerika, 184 in Südamerika und 95 in Deutschland.