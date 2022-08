Cannabis, Spiele, Alkohol: Wenn die Sucht der Kinder die Eltern fast umbringt

Seit Ende Juli gibt es eine neue Selbsthilfegruppe „Rottweil, Villingen-Schwennigen, Tuttlingen“ für Angehörige von suchtgefährdeten und suchtkranken Kindern. Die Suchtproblematik ist seit der Pandemie gestiegen. Besonders der Cannabiskonsum bei Jugendlichen. Bereits schon im elften beziehungsweise zwölften Lebensjahr beginnen viele Jugendliche mit dem Konsum. Für die Eltern bleibt es am Anfang meist unentdeckt. Erst, wenn eine „Wesensveränderung“ eintritt, erkennen die Eltern, dass mit dem Kind etwas nicht stimmt. Hier beginnt schon einer der großen Fehler. Sie schieben es auf die Pubertät und lassen somit sehr viel wichtige Zeit verstreichen. Meistens sind die Jugendlichen danach bereits in der Abhängigkeit.

Die Selbsthilfegruppe für Angehörige ist insbesondere für Eltern gedacht. Aber auch Partner, Geschwisterkinder und Verwandte können den Elternkreis aufsuchen. Treffen sind immer im 14-tägigen Rhythmus,immer mittwochs, um 19.30 Uhr in den Räumen der Suchtberatung in der Villingerstraße 35 in Villingen-Schwenningen. Das nächste Treffen ist am 24. August.

Der Elternkreis ist Mitglied bei der Baden-Württembergischen Landesvereinigung der Elternselbsthilfe Suchtgefährdeter und Suchtkranker und beim Bundesverband der Elternkreise angeschlossen. Er richtet sich an Eltern und Angehörige, deren Kinder durch Drogen-, Alkohol-, Glückspiel-, Computerspiel oder Internetmissbrauch suchtgefährdet oder schon abhängig sind. Weitere Informationen gibt es unter: EMail: info@elternselbsthilfe-rw-vs-tut.de. Auch hier gibt es Hilfe und Informationen: www.elternselbsthilfe-zak.de