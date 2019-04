Camerata Europeana erstmals in Tuttlingen

Zum Abschluss ihrer Konzert-Abosaison 2018/19 wartet die Stadthalle Tuttlingen am Sonntag, 19. Mai, um 19 Uhr noch mit einer Premiere auf: Erstmals ist die Camerata Europeana unter der Leitung von Radoslaw Szulc in Tuttlingen zu hören. Als Solist dabei ist Pianist Benjamin Moser, der hier bereits 2017 an der Seite von Iris Berben überzeugen konnte.

„Concertone in C-Dur KV 190“ und die Sinfonie Nr. 30 in D-Dur KV 202 von Wolfgang Amadeus Mozart, dazu Frederic Chopins Klavierkonzert Nr. 2 (f-Moll op. 21 in der Fassung für Streichorchester) stehen auf dem Programm. Eine kostenlose Einführung hält ab 18.15 Uhr im Kleinen Saal der Musikkurs von Stefanie Diesch vom IKG Tuttlingen.

Mit der Camerata Europeana gibt zum Saisonfinale ein bemerkenswertes Orchester seine Stadthallen-Premiere. Spielfreude und Feingefühl wird dem Ensemble nachgesagt, das von Radoslaw Szulc, dem künstlerischen Leiter des Kammerorchesters des BR, geleitet wird. Szulc konzertierte international schon mit Künstlern wie Lang Lang, Mischa Maisky und Sabine Meyer. Die Arbeit mit Dirigenten wie Lorin Maazel und Ricardo Muti inspirierte den Geiger zu einer dirigentischen Laufbahn.

Bemerkenswerter Solist ist: Benjamin Moser (37), der Chopins Klavierkonzert spielt. Er absolvierte sein Studium in München und an der Universität der Künste Berlin. Im Juni 2007 wurde dem Gewinner des Steinwayförderpreises beim renommierten Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau (erster Preis und Publikumspreis) erstmals internationales Aufsehen zuteil. Seither spielt Moser Rezitale weltweit und absolviert Auftritte mit großen Orchestern auf namhaften Konzertbühnen.