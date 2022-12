Célio de Carvalho präsentiert gesammelte Instrumente    

Die Galerie der Stadt Tuttlingen begrüßt am Donnerstag, 5. Januar, um 19 Uhr das neue Jahr mit einem Konzert und heißt Zuhörende willkommen in einem Universum aus Rhythmen und Gesängen. Es spielt der Percussionist Célio de Carvalho, der nicht nur Musiker ist, sondern auch Sammler von Instrumenten. Einen Teil seiner Sammlung breitet er vor den Augen des Publikums aus und gibt abwechselnd Kostproben ihres Klangcharakters. Dabei nimmt er das Publikum mit auf eine musikalische Reise nach Südamerika und in andere Teile der Welt.

Der Abend wird im Zeichen der Vielfalt stehen. Zum Zeitpunkt des Konzertes läuft die Tuttlinger Jahresausstellung mit Werken von vielen verschiedenen Kunstschaffenden der Region, deren Werke genauso vielgestaltig sind, wie die von Célio de Carvalho gespielten Rhythmen und Lieder.

Aufgewachsen in einer Musikerfamilie in Rio de Janeiro, hat sich Célio de Carvalho schon immer zu Percussion-Instrumenten hingezogen gefühlt. Mit 18 Jahren begann er seine klassische Ausbildung am Institut Villa Lobos in Rio. Die Begegnung mit Hermeto Pascoal inspirierte nachhaltig seine Entwicklung als Musiker, er wurde sein Schüler. 1983 wurde er nach Oslo eingeladen, um „Latin Rhythms“ zu unterrichten. Er blieb mehr als drei Jahrzehnte und spielte in zahlreichen Formationen und Musikrichtungen auf der ganzen Welt. 1996 veröffentlichte er seine eigene Platte „Avenida Brazil“. Seit etwa zwei Jahren hat Célio de Carvalho seinen Wohnsitz in Tuttlingen. Der Eintritt zum Konzert kostet zehn Euro, ermäßigt sieben Euro.