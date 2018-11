Bevor der Ortschaftsrat Eßlingen in die Haushaltsplanvorberatungen für das Jahr 2019 eingestiegen ist, hat Bürgermeister Emil Buschle als Vertreter der Stadtverwaltung sein Bekenntnis zum Stadtteil Eßlingen abgegeben. Er betonte, dass trotz aller zurückliegender Frustrationen, versucht werden müsse, die Dorfgemeinschaft wieder ins Gleis zu bringen. Dass es notwendig sei, zwischen Bevölkerung und Verwaltung wieder Vertrauen zu schaffen, wieder auf eine gute Basis zurückzukehren und sich als Gemeinschaft zu verstehen.

Dazu gehören verschiedene Zukunftsstrategien, wie die Erschließung des neuen Baugebietes Gassenäcker mit seinen 26 Bauplätzen. Der Grunderwerb ist für 2018/2019 geplant, ab 2020 soll es realisiert und erschlossen werden, inklusive Breitbandausbau für den für das Haushaltsjahr 2019 weitere 94 000 Euro eingestellt wurden. Eine Voraussetzung, um auch junge Familien nach Eßlingen zu bekommen, die sich aktiv in das Dorfleben mit einbringen, für die dann auch das aktuelle Thema „Kindergarten“ relevant werde, „das sehe ich momentan verhalten optimistisch“, erklärte Buschle dazu.

Ein Schwerpunkt im Haushaltsplan für den Ortsteil Eßlingen ist die Fahrbahnsanierung beziehungsweise die Kanalsanierung „Am Winterberg“, deren Planung läuft und die Vergabe voraussichtlich in der ersten Dezemberwoche stattfinden kann. In diese Sanierungsmaßnahme soll auch der desolate Pflasterbereich vor dem Rathaus mit einbezogen werden, so dass alles in „einem Rutsch“ durchgeführt wird, darin waren sich die Ortschaftsräte einig. Die Gesamt-Baumaßnahme soll in zwei Bauabschnitten erfolgen, erklärte Uwe Neumann: Vom Krähenbach bis Einmündung Ippinger Straße, sowie von der Ippinger Straße bis hoch zum Ende der Ausbaustrecke, um die Erreichbarkeit der Anlieger gewährleisten zu können.

Der Ortschaftsrat regte an, dass im Zuge der Sanierungsmaßnahme auch gleichzeitig Leerrohre für den Breitbandkabelausbau verlegt werden, woraufhin Kämmerer Uwe Keller darauf hinwies, dass es hierfür keinerlei Fördermaßnahmen gäbe, da die Förderrichtlinien von einer Grundversorgung von 30 Mbit ausgingen, die laut Kabel BW vorhan-den seien. Dadurch entstehen für den Ausbau Mehrkosten von 3000 Euro. Trotzdem fände es auch der Kämmerer sinnvoll, die Leerrohre im Zuge der Baumaßnahmen gleich mit zu verlegen. „Diese Maßnahmen werden gerade im Hinblick auf die Versorgung der Mitbürger, immer dringender“, betonte auch Ortsvorsteher Hartmut Wanderer.