Bus- und Bahnfahren im Landkreis Tuttlingen nur mit FFP2-Makse

Seit dem 24. April gilt deutschlandweit die Notbremse ab einer Inzidenz über 100 an 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Diese sieht für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) eine FFP2-Maskenpflicht oder gleichwertig (KN95/K95) vor. Andere medizinische Masken wie die OP-Maske sind dann nicht mehr erlaubt. Durch die hohe Inzidenz im Landkreis Tuttlingen gilt hier die Bundesnotbremse. Das teilt das Landratsamt mit.

„Zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz der anderen Fahrgäste nutzen Sie bitte eine FFP2-Maske, wenn Sie Bus und Bahn fahren“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Maskenpflicht gilt auch an allen Bushaltestellen, Bahnsteigen und in Bahnhofsgebäuden. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter sechs Jahren und Personen mit ärztlichem aussagekräftigen Attest, bei denen das Tragen einer Maske aus medizinischen zwingenden Gründen nicht möglich ist.