Für den Drittplatzierten in der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga Bad. Schwarzwald, dem FC Gutmadingen, beginnt fünf Wochen vor der Rückrunde im Wintertraining nun die Zeit der Freundschafts- und Vorbereitungsspiele. Dabei konzentriert sich der neue Trainer Steffen Breinlinger auf Feinschliff und Einstellung seiner Mannschaft.

Breinlinger, zuvor Co-Trainer, hatte das Traineramt von Heinz Jäger übernommen (wir berichteten). Neuer Co-Trainer ist Michael Burow aus Esslingen bei Möhringen. Burow war früher unter anderem Co-Trainer bei der DJK Villingen und dem SC 04 Tuttlingen sowie auch A-Juniorentrainer bei den Dnaustädtern. Der Sportpädagoge Breinlinger ist auch Stützpunkttrainer.

Der Landesliga-Absteiger Gutmadingen verlor nach dem Abstieg keine Aktiven, musste in der Vorrunde allerdings verletzungsbedingt auf einige Stammspieler verzichten. Am Samstag, 3. Februar, findet um 16 Uhr das erste Vorbereitungsspiel beim SSC Donaueschingen statt. Weitere Spiele sind am 25. Februar um 14 Uhr beim VfR Stockach und am 3. März um 16 Uhr beim SC 04 Tuttlingen geplant.