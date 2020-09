Buntgut hat ab sofort neue Öffnungszeiten. An vier Tagen in der Woche öffnet der Laden seine Türen nun am Morgen und am Nachmittag jeweils eine halbe Stunde früher beziehungsweise bleibt länger auf.

Mo: 9.30 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr. Di: 9.30 bis 15.30 Uhr.

Mi: geschlossen. Do: 9.30 bis 15.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr.

Fr: 9.30 bis 15.30 Uhr.