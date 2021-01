Bundeswehr unterstützt Pflegeheime im Kreis Tuttlingen

Seit Dienstag hilft die Bundeswehr in zehn Pflegeeinrichtungen im Landkreis Tuttlingen bei der Durchführung von Covid-19-Schnelltests. Kreisbrandmeister Andreas Narr hieß eine Soldatin und zehn Soldaten des Jägerbataillons 292 in Donaueschingen im Landkreis willkommen und entsandte sie an die Einrichtungen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Hilfeleistungsantrag diese wichtige Unterstützung für die stark belasteten Heime so schnell auf den Weg bringen konnten“, betont der Kreisbrandmeister.

Neueste Vorgaben der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg fordern zum Schutz der Bewohner regelmäßige Covid-19-Tests bei Mitarbeitern, Bewohnern und auch bei allen Besuchern in Pflegeheimen ein. Der Einsatz der Bundeswehr in den Heimen ist bis zum 15. Februar geplant und die Unterstützung soll im Anschluss durch zivile Kräfte fortgesetzt werden.