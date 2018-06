Nach dem verpatzten Start am vergangenen Samstag wollen die Bundesligaringer des ASV Nendingen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Das sollte am Samstag auswärts beim KSV Schriesheim (Beginn 19.30 Uhr) leichter sein, als dann am Sonntag um 15 Uhr beim Heimkampf in der Mühlauhalle gegen den TuS Adelhausen.

Der KSV Schriesheim hat zwar beispielsweise mit dem Ex-Nendinger Andrei Perpelita (66 kg, F), dem aus Köllerbach gekommenen Tomasz Swierk (66 kg, G), dem Franzosen Luca Lampis (75 kg, F) und vor allem dem Olympia-Dritten Damian Janikowski (86 kg, G) einige absolute Spitzenringer. Obwohl die Schriesheimer mit sieben guten Neuzugängen also auch stark besetzt sind, gelten die Nordbadener doch als relativ „schwächste“ Mannschaft in der Südgruppe der ersten Bundesliga.

„Ein Sieg in Schriesheim ist natürlich für uns ein absolutes Muss“, stellt auch Trainer Volker Hirt fest. Das heißt aber auch, dass diese Aufgabe ernst genommen werden muss, um dann mit entsprechendem Erfolgserlebnis in den ungleich schwereren Kampf am Sonntagnachmittag in der Mühlauhalle zu gehen. Denn alle Kämpfe gegen den TuS Adelhausen waren in den vergangenen Jahren ringerische Leckerbissen, in denen der ASV bisher stets knapp die Nase vorn hatte.

Ob das auch diesmal gelingen wird, scheint jedoch fraglich, denn die Südbadener sind in dieser Saison stärker je zuvor besetzt. Vor allem in den unteren Klassen scheinen sie fast unbezwingbar zu sein. Viel wird darauf ankommen, wo der TuS seine deutschen Ringer platziert. Aber auch hier ist Adelhausen mit dem Zugang von Pascal Eisele und Stefan Kehrer viel stärker geworden. Und was die internationalen Stars angeht, sind die Gäste mit den Weltmeistern Davor Stefanek (2014) und Ivo Angelov (2013), Europameister Tamas Lörincz (2014) sowie acht weiteren Medaillengewinnern bei WM und EM auf Höchstniveau.

Regionalliga: Ein Sieg bei der RG Hausen-Zell wäre wichtig

Für die Regionalliga-Rinder des ASV Nendingen wäre nach den Niederlagen beim SV Eschbach und gegen die KG Fachsenfeld/Dewangen ein Sieg am Samstag bei der RG Hausen-Zell enorm wichtig. Doch die Wiesentaler haben am vergangenen Samstag beim klaren Sieg in Furtwangen gezeigt, wie stark sie sind. Mit Laszlo Szabolcs (75 kg F), Adrian Recorean (86 kg F) und mit Alin Alexuc-Ciuraiu (130 kg G) haben sie ohnehin drei internationale Spitzenringer, die kaum zu schlagen sind. Viel wird darauf ankommen, ob der ASV diesmal mit einer kompletten Formation auflaufen kann.

Nach drei Siegen in Folge trifft die Nendinger Dritte nun am Wochenende auf die ebenfalls noch ungeschlagenen stärksten Verfolger. Wenn auswärts beim KSV Winzeln II und dann am Sonntag in der Mühlauhalle gegen den KSV Gottmadingen II Siege gelingen würden, wäre das eine hervorragende Ausgangsposition für den weiteren Saisonverlauf.

Aufbauteam

Das Aufbauteam des ASV trifft sich am Samstag, 26. September, um 9 Uhr zum Aufbau der Anlagen in der Mühlauhalle.

Ringerbus

Am Sonntag, 27 September, wird der Ringerbus ab 13.40 Uhr vom Fridinger Bahnhof aus starten und wie gewohnt die regulären Bushaltestellen im Donautal anfahren. In Nendingen wird der Bus um 14 Uhr am „Anker“ und um 14.02 Uhr am „Hirsch“ halten. Ankunft ist um 14.12 Uhr. Die Rückfahrt beginnt um 17.30 Uhr.

Vom Nendinger Auswärtskampf in Schriesheim am Samstag bieten wir ab 19 Uhr einen Liveticker an. Unser Redakteur Christian Gerards berichtet aktuell aus der Schriesheimer KSV-Halle über den Kampf und gibt Randgeschichten preis. Sie erreichen den Liveticker unter www.schwaebische.de (fr)