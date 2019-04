BUND setzt sich für Nordtunnel ein

Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Tuttlingen (BUND) hat sich am Montagabend zur Hauptversammlung im Umweltzentrum im Mühlenweg getroffen. Dabei berichteten die Vorsitzenden Berthold Laufer und Jürgen Mentzel über die geleisteten Arbeitseinsätze, das anstehende Jahresprogramm, vor allem aber über die laufenden Stellungnahmen zu Planungsverfahren im Landkreis Tuttlingen. „Wir werden angehört, aber nicht erhört“, bilanzierte Laufer.

An bereits 38 Planungsverfahren ist der BUND im Arbeitskreis Tuttlingen des Landesnaturschutzverbands Baden-Württemberg (LNV) seit Jahresbeginn beteiligt und hat 16 Stellungnahmen geschrieben. Eines der aus Sicht des LNV bedeutendsten und gleichzeitig ärgerlichsten ist der Ersatzneubau der drei Brücken an der L225 von Mauenheim nach Immendingen zusammen mit der Ortsumfahrung Immendingen.

Ursprünglich war geplant, direkt neben den alten Brücken neu zu bauen und die alten abzureißen. „Damit wären wir einverstanden gewesen. Dann kam plötzlich die Idee, mit einem weiten Schwenk nach Osten Richtung Europakurve zu gehen – das soll irgendwann Teil der Ortsumfahrung Immendingen und Zimmern werden", erklärte Laufer. Diese bestehende Bundesstraße müsse man acht Meter höher legen, so dass der Hang abgegraben und ein weiteres Stück Donau-Aue zerschnitten wird – die Zeitersparnis für die Autofahrer liege dabei bei nicht einmal fünf Minuten.

Für die Ortsumfahrung Immendingen haben bisher nur Besprechungen stattgefunden. Eines scheint aber schon heute festzustehen: Für diese Planvariante würden weitere Auen zerstört und die Bundesstraße müsste für ein ganzes Jahr gesperrt werden. Mentzel habe dem Verkehrsminister Winfried Hermann eine Idee vorgestellt, die keinen Lärm, keinen Eingriff in die Natur und eine erhebliche Abkürzung der Fahrtzeit bedeuten würde: Die Nordtunnelvariante. „Das kostet halt irre viel Geld“, sagte Mentzel.

Vorschlag: ein neuer Tunnel

Ein fünf Kilometer langer Tunnel könnte demnach von Möhringen an Immendingen vorbeiführen, die gesamte Europakurve rückgebaut werden und ein Naturschutzgebiet im Bereich der Donauversinkung entstehen. Angesichts der hohen Kosten für einen Tunnelbau soll der Verkehrsminister jedoch gelacht haben.

DonauTech wird als Gewerbepark der Zukunft dargestellt, aber ein zukunftsfähiges Verkehrskonzept ist noch nicht ausgearbeitet und ein Energiekonzept gar nicht vorhanden. „Photovoltaik ist zulässig, heißt es im Bebauungsplan, aber das reicht nicht“, sagt der BUND-Vorsitzende. Gerade bei großen und neuen Dächern lohne sich Photovoltaik zur Energiegewinnung richtig. Als Freiwilligkeitsleistung reiche das einfach nicht. Ein Beitrag zur Energiewende für den „Gewerbepark der Zukunft“ sei dringend erforderlich. Um den DonauTech für Arbeitnehmer gut erreichbar zu machen, müsste außerdem der Haltepunkte in Möhringen besser angebunden werden sowie für den Seehas ein weiterer Haltepunkt eingerichtet werden. Ein neuer, kürzerer Fußweg und der Ausbau des Radwegenetzes wären ebenfalls notwendig. „Mit einem Verkehrskonzept könnte man tolle Sachen machen.“

Photovoltaik für das Union Areal

Für das Unionareal erwartet der LNV eine klare Vorgabe oder eine Selbstverpflichtung der Wohnbau, die Dachflächen zur solaren Energiegewinnung zu verwenden. Außerdem gefordert sind schnelle und bevorrechtigte Fußgänger- und Radverkehrsverbindungen, die sich in ein funktionierendes Gesamtnetz für die Stadt, ihre Teilorte und Nachbarorte einfügen. „Schöne Fotomontagen mit Leuten, die kreuz und quer auf Autostraßen gehen, wie in der Entwurfsplaung, reichen nicht“, so Laufer in seinem Schreiben ans Planungsamt der Stadt Tuttlingen.