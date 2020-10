Bürgerversammlung in Durchhausen geplant

Der Gemeinderat in Durchhausen hat getagt – und das in kleiner Runde. Mit gerade einmal vier Gemeinderäten sowie Bürgermeister Simon Axt blieb das Gremium dennoch beschlussfähig. Dabei auf der Tagesordnung: eine neue Heizungsanlage für das Rathaus, die Einwohnerversammlung im November sowie neue Luftaufnahmen von der Gemeinde.

Öl, Pellets oder Flüssiggas: Diese drei Alternativen standen als Treibstoffe für die neue Heizanlage zur Auswahl. Sowohl im Rathaus als auch im Vereinsheim „Altes Schulhaus“, ebenfalls in kommunalem Besitz, muss die Heizung ausgetauscht werden. „Aufgrund der derzeitigen Förderungssituation macht der Einbau einer Pelletsanlage am meisten Sinn“, meint Schultes Simon Axt. Mit derzeit bis zu 45 Prozent bezuschusst der Bund diesen Heizungstyp. Auch wenn eine Ölheizung in der Anschaffung günstiger sei, so sind die jährlichen Kosten einer Ölheizung, insbesondere durch die ab 2021 anfallende CO2-Abgabe, höher. Daher entschied sich der Gemeinderat einstimmig, dem Planungsbüro Westhauser aus Wurmlingen mit der Ausschreibung und Planung einer Pelletsanlage zu beauftragen.

Ein neues Luftbild von Durchhausen soll her. Auf einer Hartschaumplatte soll das alte Luftbild von 1990 ersetzt werden. Insbesondere bei Bauprojekten wird das Bild vom Gemeinderat verwendet und soll nun einen aktuellen Stand von Durchhausen widerspiegeln.

Am 13. November, so der einstimmige Beschluss des Gemeinderates, soll eine Bürgerversammlung abgehalten werden. „Ich halte es für ein wichtiges Instrument der kommunalen Demokratie. Die Arbeit des Gemeinderates muss von der Bevölkerung kritisch hinterfragt werden können und ist für uns eine Gelegenheit, in den Dialog mit den Bürgern zu treten“, findet Bürgermeister Axt. Hinsichtlich der Corona-Situation hält der Gemeinderat die Veranstaltung für durchführbar, wenn auch teils mit Bedenken. So soll es eine Anmeldefrist geben, Abstand zwischen den Stühlen und Maskenpflicht. Über die Art der Bewirtung muss noch entschieden werden.

Ein weiterer Termin: Die Ortsbegehung am 10. Oktober. Der Gemeinderat will sich mehrere Örtlichkeiten in Durchhausen anschauen. Dabei könnte auch der geplante neue Radweg auf der Agenda stehen. Von der Ortsmitte zum Gewerbegebiet soll ein Radweg entstehen, so der Beschluss des Gemeinderates.