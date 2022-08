Bürgerstiftung unterstützt so viele Projekte wie noch nie

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erstmals schrieb die Stiftung 2021 zweimal eine Förderung aus - möglich war dies unter anderem, weil 2020 mehrere Zuschüsse pandemiebedingt nicht abgerufen worden waren. Alles in allem konnte die Stiftung nun insgesamt 32 Projekte von 24 Trägern mit insgesamt 38000 Euro unterstützen.

Gelder gingen an das KJG Nendingen, das Evangelische Jugendwerk und die Ministranten für corona-konforme Jugendlager; die Wilhelmschule, Schildrainschule und die Anton-Braun-Grundschule (Sprachförderung); die LURS (Präventionsprogramm); den Rittergartenverein (Kulturprogramm); den Förderverein Elias-Schrenk-Haus (Regenponchos); die TG (Fitness-Programm für Long-Covid-Patienten); die Schillerschule und die Hermann-Hesse-Realschule (erlebnispädagogische Projekte); das Seniorenreferat (Digitalprojekt); KuKaV („Fairanstaltung“ sowie Veranstaltungstechnik); den FED 2000 e.V. für ein Präventionsprojekt; die Karlschule, LURS, Schildrain-, Schroten- und Anton-Braun-Grundschule (Schwimmkurse); Buchhändler Christof „Stiefel“ Manz (Videoprojekt); den TV Möhringen (Bewegungspfad); die Donauschule Nendingen (Kunstprojekt mit „Zebra“); die Fachstelle Sucht (Mädchen-Persönlichkeitstraining); den Frauenhausverein (Walking-Kurse sowie ein Kinderprogramm); die Diakonie und den FED (Ehrenamtskampagnen); die Gottfried-Vollert-Schule (Küchenmaschine) und an die Wilhelmschule (Leseförderung).

Einen Einblick in die Finanzen gab das scheidende Vorstandsmitglied Daniel Zeiler. Aus Erträgen, Spenden und Zustiftungen nahm die Bürgerstiftung im letzten Jahr 48000 Euro ein, ein Teil davon verbleibt im Stiftungskapital, das mittlerweile bei 1,065 Millionen Euro liegt. Seit der Gründung der Stiftung 2006 hat sich dieses somit fast verdoppelt. Im kommenden Jahr wird die Stiftung voraussichtlich 30000 Euro ausschütten können.

Neu im Vorstand ist Wilfried Sauter. Er löst Daniel Zeiler ab. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Vorstandsmitglieder Dr. Frank Breinlinger, Irmgard Dinkelaker, Dr. Branka Rogulic und Regina Storz-Irion. Neu in den Stiftungsrat gewählt wurden Dr. Ulrike Martin und Rebecca Knopf. In ihren Ämtern bestätigt wurden die Stiftungsräte Dr. Sebastian Braun-Lüdicke, Michael Beck, Rainer Buggle, Klaus-Günter Eberle, Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck, Ingo Fauser, Dr. Hans Roll und Markus Waizenegger.