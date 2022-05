Bürgerstiftung unterstützt Projekte für Geflüchtete

Die Tuttlinger Bürgerstiftung möchte in diesem Jahr gezielt Projekte fördern, die sich mit dem Thema Flucht und Migration beschäftigen. Darüber hinaus sind aber auch wieder Bewerbungen im Rahmen der offenen Projektförderung möglich.

Die Bürgerstiftung will laut Pressemitteilung Projekte aller Art fördern, die Geflüchteten gleich welcher Herkunft helfen. Im Rahmen der offenen Projektförderung, die keine inhaltlichen Vorgaben macht, kann man sich auch zu anderen Themen bewerben – ob sozial, kulturell oder gesellschaftlich. Es gibt nur zwei Voraussetzung: Zum einen muss der Antragsteller aus Tuttlingen sein, zum anderen gewährt die Bürgerstiftung generell keine persönlichen Einzelhilfen.

Für die Bewerbung reicht ein formloses Schreiben, aus dem hervorgeht, worum es in dem Projekt geht, welchen Finanzbedarf es insgesamt hat, und welche Unterstützung durch die Bürgerstiftung benötigt wird. Die Bewerbung kann bis zum 23. Juni per Post an die Tuttlinger Bürgerstiftung, Rathausstraße 1, 78532 Tuttlingen, oder per E-Mail an info@tuttlinger-buergerstiftung.de geschickt werden.