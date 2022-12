Bürgergeld oder Mindestlohn: Lohnt sich bald die Arbeit nicht mehr?

Das Bürgergeld löst Hartz IV ab: Ab 1. Januar 2023 tritt eine neue Grundsicherung für Erwerbslose in Kraft. Damit steigen auch die Sätze an. Lohnt sich Arbeit bald nicht mehr?

Mit dem Blick darauf, dass Mindestlohn und Bürgergeld näher zusammenrücken, ist das eine spannende Frage. Joachim Schwarzfischer, Leiter des Kommunalen Jobcenters des Landratsamtes, hat vier Beispiele herausgesucht. Daraus ergeben sich tatsächlich Unterschiede zwischen Bürgergeldbezug und Arbeit im Mindestlohnsektor.

Doch Achtung: Die Zahlen beziehen sich nur auf die Stadt Tuttlingen. In den anderen Kommunen des Landkreises kommen andere Wohngeld-Beträge heraus, da andere Mietstufen gelten. Als „Kosten der Unterkunft“ wurden die laut Jobcenter angemessenen Beträge verwendet. Ist die tatsächliche Miete höher oder niedriger, errechnen sich ebenfalls andere Zahlen.

1. Alleinstehend

Im ersten Beispiel errechnete Schwarzfischer für eine alleinstehende Person, die den Mindestlohn in Höhe von zwölf Euro erhält, einen Nettolohn in Höhe von 1471,42 Euro. Hinzu kommt ein Anspruch auf Wohngeld in Höhe von 58 Euro, sodass sich ein verfügbares Einkommen in Höhe von 1529,42 Euro ergibt.

Ein alleinstehender Bürgergeldempfänger käme mit dem Regelsatz (502 Euro) sowie weiterer Leistungen für Kaltmiete (378,45 Euro), Heizkosten (125 Euro) und Nebenkosten (60 Euro) auf einen Betrag von 1065,45 Euro. Der Mehrbetrag durch Erwerbstätigkeit liegt demnach bei 463,97 Euro.

2. Alleinerziehende Mutter mit 13-jährigem Kind

Im zweiten Beispiel erhält eine mit dem Mindestlohn bezahlte Frau unter Berücksichtigung des Kinderfreibetrags einen Nettolohn in Höhe von 1566,81 Euro sowie Kindergeld (250 Euro), einen Unterhaltsvorschuss (338 Euro) und Wohngeld (167 Euro), sodass sich ein verfügbares Einkommen in Höhe von 2321,81 Euro ergibt.

Würde die Frau dagegen nicht arbeiten, sondern Bürgergeld beziehen, käme sie mit Bürgergeld (910,24 Euro) sowie weiterer Leistungen für Kaltmiete (504,60 Euro), Heizkosten (150 Euro) und Nebenkosten (75 Euro) auf einen Bedarf für diese Haushaltsgemeinschaft in Höhe von 1639,84 Euro. Die Differenz beträgt hier somit 681,97 Euro.

3. Alleinerziehende Mutter mit acht- und 13-jährigen Kindern/Teilzeitbeschäftigung

Im dritten Beispiel wird bei einer in Teilzeit (50 Prozent) für den Mindestlohn arbeitenden Person ein Nettolohn in Höhe von 762,48 Euro erzielt. Die Familie erhält zudem Kindergeld (500 Euro), Unterhaltsvorschuss 590 Euro, Kinderzuschlag (229 Euro) und Wohngeld (507 Euro) und kommt damit auf ein verfügbares Einkommen in Höhe von 2588,48 Euro.

Wäre die Familie auf Bürgergeld angewiesen, bekäme sie außer dem Regelsatz (1258,24 Euro) Leistungen für Kaltmiete (591,00 Euro), Heizkosten (190 Euro) und Nebenkosten (95 Euro) und damit auf insgesamt 2134,24 Euro. Der Mehrbetrag durch Erwerbstätigkeit liegt in diesem Beispiel bei 454,24 Euro.

4. Vierköpfige Familie mit acht- und 13-jährigem Kind

Im vierten Beispiel wird bei einer in Vollzeit für den Mindestlohn arbeitenden Person ein Nettolohn in Höhe von 1524,96 Euro erzielt. Die Familie erhält zudem Kindergeld (500 Euro), Kinderzuschlag (458 Euro) und Wohngeld (635 Euro) und kommt damit auf ein verfügbares Einkommen in Höhe von 3117,96 Euro.

Menschen so schnell wie möglich wieder in Arbeit zu bringen, ist eine Frage des Respekts. Bernd Mager

Wäre die Familie auf Bürgergeld angewiesen, bekäme sie außer dem Regelsatz (1598 Euro) Leistungen für Kaltmiete (709,20 Euro), Heizkosten (230 Euro) und Nebenkosten (115 Euro) und damit auf insgesamt 2652,20 Euro. Der Mehrbetrag liegt in diesem Beispiel bei 465,76 Euro.

Bernd Mager, Sozialdezernent des Landkreises, begrüßt die deutliche Erhöhung des Regelsatzes. „Die kommt zur richtigen Zeit“, sagte er. Seine Sorge war, dass im Bürgergeld die Prämisse „Förden und Fordern“ hintenan gestellt werde. Durch den Kompromiss im Vermittlungsverfahren ist diese Überlegung ausgeräumt. So bleibt die Mitwirkungspflicht des Bürgergeldbeziehers vom ersten Tag an bestehen. Das heißt, dass er Termine wahrnehmen muss, wenn zum Gespräch eingeladen wird, und angebotene Arbeit auch annimmt oder Fortbildungskurse besucht. Sonst gibt es Sanktionsmöglichkeiten. „Menschen so schnell wie möglich wieder in Arbeit zu bringen, ist eine Frage des Respekts“, sagt Mager. Diesen Respekt verdienten auch die „hart arbeitenden Menschen, die mit ihrer Solidarität dieses System erst möglich machen“, fügt er an.